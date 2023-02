Diretta Inghilterra Scozia/ Streaming video tv: una sfida storica! (Sei Nazioni 2023)

DIRETTA INGHILTERRA SCOZIA: LA CALCUTTA CUP!

Inghilterra Scozia sarà diretta dall’arbitro neozelandese Paul Williams: l’appuntamento è alle ore 17:45 di sabato 4 febbraio presso Twickenham, il tradizionale stadio di Londra, dove si gioca per la prima giornata del Sei Nazioni 2023. Il celebre torneo di rugby si apre idealmente con un match storico, vinto l’anno scorso dagli scozzesi – ma eravamo a Edimburgo, secondo la regola dei campi invertiti di stagione in stagione – e che fin dalla primissima edizione della competizione mette in palio la Calcutta Cup, vale a dire uno dei titoli accessori all’interno del Sei Nazioni.

La diretta di Inghilterra Scozia naturalmente ci presenta una grande rivalità, che chiaramente ha un’origine che va al di là delle questioni sportive ma che poi ha ammantato ogni singola disciplina; nel rugby queste due nazionali sono chiaramente leggendarie ma in epoca recente hanno vissuto momenti ben diversi, possiamo comunque dire che entrambe vadano in cerca di riscatto nel Sei Nazioni 2023 perché l’anno scorso le cose non sono andate benissimo. Vedremo allora cosa succederà in campo tra poco…

DIRETTA INGHILTERRA SCOZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Scozia, come tutte gli altri match del Sei Nazioni 2023, sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento per il torneo è sempre Sky Sport Arena, che trovate al numero 204 del vostro decoder. Ricordiamo ovviamente che, in assenza di un televisore, sarà possibile seguire la partita di rugby anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando gli stessi apparecchi per usufruire della piattaforma Now Tv.

DIRETTA INGHILTERRA SCOZIA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Inghilterra Scozia si apre idealmente su quanto accaduto un anno fa: entrambe le nazionali hanno vinto due partite nel loro Sei Nazioni, e dunque hanno avuto un percorso solo discreto. La Scozia come detto si è presa la Calcutta Cup già alla prima giornata, poi ha battuto anche l’Italia ma è caduta contro le altre tre nazionali, anche il Galles che in tutto il torneo ha vinto solo questa partita; per quanto riguarda l’Inghilterra, successo sui Dragoni e gli Azzurri per poi cadere contro le altre tre. La distanza rispetto a Francia e Irlanda, le due prime classificate, è stata ampia.

Tuttavia il Sei Nazioni ci insegna che di stagione in stagione le cose possono cambiare anche in maniera totale, dunque la diretta di Inghilterra Scozia potrà iniziare a dirci se eventualmente queste due nazionali siano pronte per tornare a competere per il titolo, anche se forse dal punto di vista scozzese siamo ancora indietro rispetto a questo. Ad ogni modo, tra poche ore a Twickenham sarà ora di giocare e allora noi ci metteremo comodi per stabilire a chi andrà la vittoria in questo match della prima giornata del Sei Nazioni 2023.











