Diretta Scozia Inghilterra/ Streaming video tv: gran debutto, Sei Nazioni 2022

DIRETTA SCOZIA INGHILTERRA: SI PARTE SUBITO FORTE COL SEI NAZIONI!

Scozia Inghilterra, diretta dall’arbitro neozelandese Ben O’Keeffe, si gioca alle ore 17.45 italiane (le 16.45 locali) di oggi pomeriggio, sabato 5 febbraio 2022, naturalmente presso il mitico stadio di Murrayfield a Edimburgo per la prima giornata del torneo Sei Nazioni 2022 di rugby. Si parte forte: la diretta di Scozia Inghilterra ci proporrà la sfida più sentita in Gran Bretagna, resa ancora più intrigante dal fatto che l’anno scorso gli scozzesi andarono a vincere clamorosamente a Twickenham.

Un inizio quindi già imperdibile per il nuovo torneo, che vedrà l’Inghilterra a caccia della rivincita per quella sconfitta casalinga (non succede spesso), mentre la Scozia naturalmente proverà a vincere anche davanti ai propri tifosi. L’ultimo precedente ad Edimburgo vide d’altronde il successo nel 2020 dell’Inghilterra che avrebbe poi vinto il torneo, tuttavia la Scozia da qualche anno è in netta crescita e dopo avere violato Twickenham, impresa che per la Nazionale del Cardo ha sempre un sapore speciale, vorrà trionfare anche a casa sua. Che cosa succederà in Scozia Inghilterra?

DIRETTA SCOZIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA (6 NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Scozia Inghilterra sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, che torna ad essere la casa del Sei Nazioni di rugby. L’appuntamento sarà dunque su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky), oppure in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go, ma naturalmente tutto ciò sarà riservato agli abbonati. Informazioni utili sul torneo si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby.

DIRETTA SCOZIA INGHILTERRA: IL CONTESTO

La diretta di Scozia Inghilterra ci presenterà dunque una partita subito stuzzicante, con i padroni di casa che forse non possono essere definiti come i grandi favoriti, ma sicuramente metteranno paura all’Inghilterra come raramente è successo negli ultimi decenni. Il colpo è arrivato l’anno scorso, quando gli scozzesi espugnarono Twickenham, facendo capire all’Inghilterra che difendere il titolo del Sei Nazioni sarebbe stato molto difficile, infatti un’altra soddisfazione per la Scozia arrivò dalla classifica finale, che mise il Cardo davanti ai Bianchi.

Una Nazionale in forte crescita consente naturalmente alla Scozia di sperare nella vittoria anche oggi, mettendo magari sul piatto anche il fattore campo, che nelle partite del Sei Nazioni di rugby non è mai un dettaglio banale. Sembrano ormai lontani i tempi in cui la Scozia era l’anello debole, la squadra che spesso perdeva anche contro l’Italia e che era diventata di conseguenza il grande obiettivo degli azzurri. Molto però dipenderà dall’Inghilterra: la migliore versione della Rosa resta superiore agli scozzesi e può puntare a tornare al successo finale nel Sei Nazioni, dunque la trasferta a Murrayfield dirà già moltissimo circa le ambizioni inglesi.



