DIRETTA INGHILTERRA SLOVACCHIA/ Video streaming tv: un tabù per i mitteleuropei (ottavi Euro 2024, 30 giugno)

DIRETTA INGHILTERRA SLOVACCHIA: I TESTA A TESTA

Non è molto ampia la storia che ci accompagna verso la diretta di Inghilterra Slovacchia, ma si possono comunque ricavare spunti significativi. I precedenti sono sei, con un bilancio di cinque vittorie per l’Inghilterra e un pareggio, mentre la Slovacchia finora non è mai riuscita a vincere. Molto chiaro anche il dato di 11-3 nel numero di gol segnati, eppure l’unico risultato positivo per la Slovacchia è arrivato nell’unico precedente nella fase finale di un Europeo. Era lunedì 20 giugno 2016 e la partita si giocava per la fase a gironi ma terminò senza alcun gol, quindi con un pareggio per 0-0 che oggi manderebbe la contesa ai tempi supplementari.

Per il resto, l’Inghilterra ha sempre vinto: doppio 2-1 nelle due partite del girone di qualificazione agli Europei 2004; un netto 4-0 in una partita amichevole disputata nel marzo 2009; infine, le due vittorie ottenute nel corso del girone di qualificazione per i Mondiali di Russia 2018, con il punteggio di 0-1 all’andata in Slovacchia e 2-1 al ritorno in Inghilterra lunedì 4 settembre 2017, che fino ad oggi era ancora l’ultimo incontro fra le due Nazionali di Inghilterra e Slovacchia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INGHILTERRA SLOVACCHIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Dobbiamo ricordare adesso che la diretta tv di Inghilterra Slovacchia sarà riservata in esclusiva agli abbonati sui canali di Sky Sport, quindi appuntamento solo sulla televisione satellitare e non in chiaro. Questo di conseguenza determina che sarà necessario un abbonamento anche per seguire la diretta streaming video di Inghilterra Slovacchia, tramite i servizi offerti da Sky Go oppure Now TV.

INGHILTERRA SLOVACCHIA: LEONI FAVORITI MA…

Attenzione alle trappole nella diretta di Inghilterra Slovacchia, in programma presso l’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen con fischio d’inizio alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 30 giugno, per gli ottavi di finale di Euro 2024. Sulla carta non dovrebbe esserci storia, ma la Nazionale di Gareth Southgate arriva da una fase a gironi poco convincente e allora la diretta di Inghilterra Slovacchia sarà un vero e proprio bivio. Se i Leoni vinceranno, avranno semplicemente compiuto il loro dovere; se perderanno, sarà un flop con pochi alibi. Il primo posto nel girone è comunque arrivato e l’abbinamento per gli ottavi è stato buono, ma adesso serve il salto di qualità per provare ad arrivare fino in fondo.

Dall’altra parte, la Slovacchia del c.t. italiano Francesco Calzona sa che questa è l’occasione propizia per provare a scrivere una pagina di storia. Gli slovacchi hanno già compiuto una bella impresa in questi Europei battendo il Belgio all’esordio, la qualificazione poi è arrivata anche se con un solo punto nelle successive due giornate e adesso la Slovacchia parte nettamente sfavorita, ma consapevole che un’impresa la farebbe entrare nella leggenda. Se tutto questo sarà possibile dovrà naturalmente dircelo il campo, noi da spettatori neutrali non vediamo l’ora di seguire la diretta di Inghilterra Slovacchia…

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SLOVACCHIA

Scopriamo adesso cosa ci possono dire le probabili formazioni per la diretta di Inghilterra Slovacchia. Qualche dubbio per Gareth Southgate, che potrebbe cambiare qualcosa in un’Inghilterra che non brilla. In porta naturalmente Pickford, davanti a lui nel modulo 4-2-3-1 in difesa potrebbe essere tutto chiaro con Walker, Stones, Guéhi e Trippier; in mediana potrebbero agire Gallagher e Rice, con Alexander Arnold in alternativa; in attacco la qualità è altissima ma serve dimostrarla sul campo, i titolari dovrebbero essere Saka a destra, Bellingham come trequartista centrale, Foden ala sinistra e il centravanti Kane.

La Slovacchia di Francesco Calzona dovrebbe invece rispondere con un modulo 4-3-3 e questi possibili undici titolari: il portiere Dúbravka protetto dai quattro difensori che saranno Pekarík, Vavro, capitan Škriniar e Hancko; a centrocampo ecco Kucka, in cabina dei regia naturalmente il “napoletano” Lobotka e Duda; infine, ecco nel tridente d’attacco a destra Schranz, forte di due gol già al proprio attivo, Boženík oppure Strelec che si giocano la maglia da prima punta e infine come ala sinistra Haraslín.

COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE?

Ovviamente c’è una chiara favorita nella diretta di Inghilterra Slovacchia: nettamente favorita, anche secondo le quote dell’agenzia Snai, sarà la vittoria dell’Inghilterra, con il segno 1 quotato a 1,42. All’estremo opposto, il successo della Slovacchia (segno 2) varrebbe ben 9,50 volte la posta in palio; infine, il segno X in caso di pareggio sarà proposto da Snai a quota 4,25.











