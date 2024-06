DIRETTA INGHILTERRA SLOVENIA/ Video streaming Rai 1: i precedenti sono sei (Euro 2024, oggi 25 giugno)

DIRETTA INGHILTERRA SLOVENIA: I TESTA A TESTA

Breve ma in realtà più interessante del previsto è la storia dei precedenti per la diretta di Inghilterra Slovenia, partita che vanta sei precedenti dal 2009 in poi, quindi tutti piuttosto recenti. Sono numeri di fatto a senso unico in favore dell’Inghilterra, che infatti ha ottenuto ben cinque vittorie a fronte di un solo pareggio, 0-0 martedì 11 ottobre 2016 in casa della Slovenia durante i gironi di qualificazione per i Mondiali di Russia 2018, poi l’Inghilterra vinse 1-0 il ritorno casalingo giovedì 5 ottobre 2017, che resta fino ad oggi il confronto più recente.

DIRETTA/ Olanda Austria (risultato 1-1) video streaming tv: pareggio di Gakpo! (25 giugno Euro 2024)

In effetti, c’era stato poco prima il doppio incrocio anche nella fase di qualificazione per gli Europei 2016 in Francia, con due vittorie dell’Inghilterra, 3-1 casalingo sabato 15 novembre 2014 e 2-3 esterno domenica 14 giugno 2015. La storia era cominciata con l’unica partita amichevole, 2-1 inglese sabato 5 settembre 2009, mentre l’unico precedente nella fase finale di un grande torneo risale ai gironi dei Mondiali 2010 in Sudafrica. Era per la precisione mercoledì 23 giugno 2010 quando l’Inghilterra si impose per 1-0 sulla Slovenia grazie al gol di Jermain Defoe al 22’ minuto di gioco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA DANIMARCA SERBIA/ Video streaming tv: tre incroci e sfida a senso unico (Euro 2024, oggi 25 giugno)

INGHILTERRA SLOVENIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ampia copertura per la diretta tv di Inghilterra Slovenia, che sarà infatti la partita di prima serata trasmessa anche in chiaro su Rai 1, oltre che per gli abbonati a Sky Sport, la televisione satellitare che trasmette per intero Euro 2024. Eccoci allora a descrivere anche una doppia possibilità per la diretta streaming video Inghilterra Slovenia, garantita per tutti tramite sito o app di Rai Play e garantita invece esclusivamente agli abbonati grazie ai servizi di Sky Go e Now TV. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI INGHILTERRA SLOVENIA

RISULTATI EURO 2024, CLASSIFICHE GIRONI C, D/ Diretta gol live score: Austria in vantaggio! (25 giugno)

INGHILTERRA SLOVENIA: A SENSO UNICO O SORPRESA?

C’è una favorita d’obbligo ma anche un sogno a portata di meno per la più piccola nella diretta di Inghilterra Slovenia, la partita per il girone C di Euro 2024 che si giocherà allo stadio Müngersdorfer di Colonia con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, martedì 25 giugno. Siamo all’ultima giornata, tempo di verdetti: la diretta di Inghilterra Slovenia dovrebbe secondo logica sancire il primo posto nel girone per i Leoni britannici, pur non scintillanti finora con una vittoria di misura e poi un pareggio nelle precedenti due partite. D’altronde quello che conta arriverà più avanti per chi vuole finalmente sfatare il tabù degli Europei…

La Slovenia invece ha un sogno: raggiungere gli ottavi tramite un’impresa contro l’Inghilterra. La base di partenza è molto buona grazie a due pareggi per 1-1, anche se la vittoria solamente sfiorata contro la Serbia avrebbe reso il traguardo molto più vicino e quindi meno onirico. Adesso invece gli sloveni hanno bisogno di fare bene anche contro i Leoni per cogliere anche nel calcio una grande soddisfazione, come in tanti altri sport per questa piccola nazione. Il quadro della situazione è chiaro, chissà se ci potranno essere sorprese nell’epilogo della diretta di Inghilterra Slovenia…

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SLOVENIA

Adesso si può accennare qualcosa circa le probabili formazioni per la diretta di Inghilterra Slovenia. Gareth Southgate dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con il portiere Pickford protetto dalla difesa a quattro formata da Walker, Stones, Guehi e Trippier; in mediana ecco il tandem formato da Gallagher e Rice; infine il reparto offensivo di lusso con il terzetto composto da Saka, Bellingham e Foden sulla trequarti, alle spalle del centravanti Kane.

Modulo 4-4-2 invece per la Slovenia di mister Matjaz Kek, con il portiere Oblak e davanti a lui Karnicnik, Drkusic, Bijol e Janza da destra a sinistra nella difesa a quattro; linea speculare nel centrocampo sloveno, con possibili titolari Stojanovic, Cerin, Elsnik e Mlakar sempre da destra a sinistra; infine, un tandem d’attacco che dovrebbe prevedere come titolari dal primo minuto Sporar e Sesko per la Slovenia.

PRONOSTICO E QUOTE COSA CI DICONO?

Come al solito, il nostro ultimo approfondimento circa la diretta di Inghilterra Slovenia sarà dedicato al pronostico, per il quale ci basiamo sulle quote Snai. Non stupisce osservare che l’Inghilterra sia nettamente favorita, con il segno 1 quotato a 1,35 mentre poi si sale già a quota 4,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a ben 9,75 volte la posta in palio sul segno 2, qualora dovesse vincere la Slovenia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA