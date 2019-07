Diretta Inghilterra Svezia/ Streaming video Rai: si gioca per il bronzo (Mondiali)

Inghilterra Svezia, in diretta dallo stadio di Nizza, si gioca alle ore 17:00 di sabato 6 luglio: questa partita rappresenta la finale per il terzo posto ai Mondiali di calcio femminile 2019, e dunque grandi rimpianti per due nazionali che hanno avuto un grande percorso ma si sono fermate sul più bello. L’Inghilterra ha avuto un’occasione d’oro per forzare i tempi supplementari contro gli Stati Uniti, ma hanno sbagliato un rigore che avrebbe dato il 2-2 a meno di dieci minuti dal termine; resta però un grande percorso per la nazionale guidata da Phil Neville, che ora se la vedrà contro una squadra che rappresenta un movimento fortemente sviluppato nel Paese, e che mai come stavolta ha avuto la chance di arrivare in fondo. Sconfitta sul filo di lana dall’Olanda, alla nazionale scandinava non è bastato nemmeno battere la Germania; ora vedremo quello che succederà nella diretta di Inghilterra Svezia e quale delle due nazionali riuscirà a prendersi la medaglia di bronzo ai Mondiali di calcio femminile 2019, intanto possiamo fare un’analisi su quelle che potrebbero essere le scelte dei due Commissari Tecnici valutando in maniera approfondita le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Svezia sarà trasmessa dalla televisione di stato, che salvo variazioni di palinsesto la fornirà sui canali Rai Sport e Rai Sport + ma anche in mobilità, attraverso il sito www.raiplay.it; in alternativa gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire la finale per il terzo posto sul canale Sky Sport Mondiali (canale 202), e naturalmente in diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SVEZIA

Trattandosi di una finale di consolazione, Inghilterra Svezia potrebbe essere giocata con le seconde linee; prendendo però in considerazione le formazioni titolari possiamo considerare un 4-4-2 per l’Inghilterra, con il ritorno di Bardsley in porta e due centrali difensive come Williamson e Houghton, contando che Bright è squalificata. Bronze e Stokes giocheranno sulle fasce, a centrocampo potrebbe tornare Kirby ad agire insieme a Scott nell’assetto centrale, con la conferma di Walsh e Daly sulle fasce. Possibile cambio anche davanti, dove al fianco del cannoniere Ellen White si potrebbe rivedere Toni Duggan, a quel punto Parris potrebbe scalare come esterna. Nella Svezia torna Rolfo, che potrebbe prendere il posto di Hurtig nel tridente e affiancare così Blackstenius e Jakobsson; si va verso la conferma della squadra che ha perso contro l’Olanda anche se Zigiotti e Janogy potrebbero tornare utili dal primo minuto. Così come Andersson, eventuale terzino sinistro con Glas a destra e la coppia centrale formata da Fischer e Sembrant; Rubensson e Seger giocheranno come mezzali a supporto di Asllani, in realtà una trequartista.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Inghilterra Svezia le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che il segno 1 per la vittoria delle tre leonesse ha un valore pari a 1,67 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo a 3,85 per l’eventualità del pareggio che viene regolata dal segno X. Per il segno 2, che identifica il successo della nazionale scandinava, andreste a guadagnare un valore pari a 5,00 volte quello che avrete deciso di puntare con questo bookmaker.



