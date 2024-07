Diretta/ Inghilterra Svizzera (risultato 0-0) streaming video Rai 2: Mainoo titolare (Europei 2024, 6 luglio)

DIRETTA INGHILTERRA SVIZZERA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo finalmente pronti a vivere la diretta di Inghilterra Svizzera, certamente per i tre leoni c’è una bellissima occasione per provare ad avvicinare quel titolo che manca dal 1966 e che sarebbe solo il secondo nella storia. Dei fallimenti inglesi abbiamo parlato a lungo, ma va detto che il nuovo corso di Gareth Southgate è stato positivo per i risultati ottenuti; per quanto riguarda la Svizzera invece possiamo citare una statistica curiosa, perché la vittoria contro l’Italia di una settimana fa ha fatto sì che la nazionale campione uscente degli Europei venisse eliminata agli ottavi di finale.

Svizzera che nella sua storia ha raccolto ben poco, pur avendo a tratti nazionali competitive; tra i risultati più famosi c’è l’ottavo ai Mondiali 2006, quando la nazionale rossocrociata fu eliminata dall’Ucraina e uscì di scena senza aver subito un singolo gol nel torneo. Ora però è arrivato il momento che stavamo aspettando: mettiamoci comodi e leggiamo insieme le formazioni ufficiali, la diretta di Inghilterra Svizzera sta per cominciare! INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Konsa; Trippier, Mainoo, Rice, Saka; Bellingham, Foden; Kane. All. Southgate. SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Rieder, Freuler, Xhaka, Aebischer; Vargas, Embolo, Ndoye. All. Yakin. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI INGHILTERRA SVIZZERA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Inghilterra Svizzera viene affidata alla televisione di stato: infatti il quarto di finale degli Europei 2024 sarà trasmesso su Rai Due e dunque rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti, con la possibilità come sempre di seguire la partita anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando, con i vostri dispositivi mobili, il sito di Rai Play che prevede anche un’applicazione installabile e attivabile su apparecchi come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI INGHILTERRA SVIZZERA

I TESTA A TESTA

La diretta di Inghilterra Svizzera affonda le sue radici addirittura negli anni Trenta del XX secolo, e ha una tradizione che possiamo considerare interessante: anche quella rossocrociata era una nazionale di ottimo livello ai tempi, al Mondiale giocato in casa aveva però perso, nel girone, contro un’Inghilterra già scottata dalla figuraccia di quattro anni prima e che si era imposta con i gol di Jimmy Mullen e Dennis Wilshaw. La Svizzera, va detto, ha vinto solo due partite nelle prime 13 giocate contro l’Inghilterra, perdendo anche 1-8 un’amichevole casalinga nel 1963; il sortilegio, dopo addirittura 34 anni, si è spezzato nelle qualificazioni al Mondiale 1982.

In quell’occasione i rossocrociati hanno vinto 2-1; peccato che da quel momento l’Inghilterra sia tornata a dominare con sei vittorie e tre pareggi. Dunque, il quadro complessivo ci dice che i tre leoni hanno vinto 15 partite contro le appena tre della Svizzera, mentre i pareggi sono cinque; nel giugno 2019 gli inglesi hanno vinto ai rigori la finale per il terzo posto di Nations League, ma soprattutto nel 1996, a Wembley, le due nazionali avevano pareggiato 1-1 nel girone degli Europei, reti di Alan Shearer e Kubilay Turkyilmaz che, prima dei tre felsinei nell’attuale nazionale elvetica, ha vestito la maglia del Bologna per tre stagioni. (agg. di Claudio Franceschini)

SFIDA INCERTA!

Sarà la Merkur Spiel Arena di Düsseldorf a ospitare la diretta di Inghilterra Svizzera, il quarto di finale che agli Europei 2024 si gioca alle ore 18:00 di sabato 6 luglio. C’è ovviamente grande attesa, soprattutto per scoprire se i tre leoni saranno in grado di approfittare, diciamo così, dell’incredibile ribaltone che hanno operato ai danni della Slovacchia, una partita persa fino all’ultima azione e poi risolta da Jude Bellingham e Harry Kane, ma anche un match che chiaramente ha lasciato intendere che la finalista della passata edizione debba ancora crescere parecchio soprattutto sul piano della concretezza offensiva, che ha decisamente latitato nelle gare precedenti.

La Svizzera invece i suoi gol li ha segnati, stava anche per battere la Germania e agli ottavi, purtroppo per noi, ha dominato la partita contro l’Italia: al netto dei nostri demeriti, che sono stati tanti ed evidenti, bisogna anche parlare di una nazionale rossocrociata quadrata e pragmatica, che ci ha messo in scacco da subito e si è guadagnata a pieno merito il secondo viaggio consecutivo ai quarti degli Europei. Manca sempre meno alla diretta di Inghilterra Svizzera, e allora possiamo andare a vedere in che modo i due CT potrebbero disporre le loro nazionali a Düsseldorf leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SVIZZERA

Poche sorprese e novità nella diretta di Inghilterra Svizzera per quanto riguarda le scelte di campo: Gareth Southgate deve solo decidere a chi dare la maglia in mediana ma dovrebbe scegliere Mainoo, che farà tandem con Declan Rice a protezione di una difesa formata da Walker, Stones, Guéhi e Trippier schierati ovviamente davanti al portiere Pickford. Sulla trequarti Bellingham resta il principale punto di riferimento, con Saka a destra e Foden a sinistra a fare gli esterni; come centravanti ovviamente avremo Harry Kane, a caccia di consacrazione e del primo titolo in carriera.

Nella Svizzera il punto di domanda è a destra: Widmer rientra dalla squalifica e potrebbe giocare titolare, a quel punto Dan Ndoye sarebbe in competizione con Ruben Vargas e Rieder per la trequarti perché a sinistra verrebbe confermato Aebischer, così come Freuler e Granit Xhaka nel settore nevralgico. Avremo poi Sommer in porta con una difesa formata come sempre da Schar, Akanji e Ricardo Rodriguez; come centravanti invece Murat Yakin dovrebbe nuovamente puntare su Embolo, attenzione alla sorpresa Amdouni.

QUOTE E PRONOSTICO INGHILTERRA SVIZZERA

Sono certamente i tre leoni la nazionale favorita nella diretta di Inghilterra Svizzera, anche se le quote proposte dall’agenzia Snai non sono così nette in favore di questa nazionale: infatti l’opzione del segno 1 per la vittoria dell’Inghilterra porta in dote una vincita che corrisponde a 2,25 volte quello che avrete puntato sul quarto di finale agli Europei 2024, mentre il segno 2 per il successo della Svizzera vi consentirebbe di guadagnare una somma che ammonta a 3,80 volte la giocata e il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 3,00 volte l’importo che sarà stato investito.











