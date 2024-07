Video/ Inghilterra Slovacchia (2-1) gol e highlights: Bellingham la riprende, Kane la decide

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INGHILTERRA SLOVACCHIA: CHE PAURA PER GLI INGLESI!

Video Inghilterra Slovacchia che racconta un match fin da subito, a sorpresa, dominato dalla squadra di mister Calzona. Ci sono immediatamente tanti cartellini gialli. Il primo a beccarsi la sanzione è il difensore Guehi, poi lo segue anche il connazionale Mainoo. C’è anche spazio per il primo cartellino giallo per la Slovacchia: si tratta dell’ex calciatore di Milan, Parma e Genova Kucka. Qualche istante dopo stessa sanzione per il calciatore del Real Madrid Jude Bellingham. Errore difensivo da parte la difesa composto da Stones e Guehi che vanno in marcatura su Strelec. L’attaccante passato anche dall’Italia di testa ha la meglio e serve Schranz che con maestria batte Pickford in uscita con un preciso destro d’esterno.

Dopo appena tre minuti dall’inizio del secondo tempo l’Inghilterra trova anche il modo di pareggiare i conti ma il Var strozza l’esultanza di Foden dopo l’ultimo passaggio del compagno Trippier. L’assedio dell’Inghilterra dura tutto il tempo; in campo anche Palmer del Chelsea che non incide. Palo di Rice da fuori al minuto 80 quando prova la grande conclusione da fuori. Adesso tanta sfortuna per Southgate che vede anche Kane sbagliare la ribattuta seppur con coordinazione precaria. Dopo 96 minuti di fuoco, l’Inghilterra trova il modo di pareggiare con la rovesciata di Bellingham che approfitta di un pallone rimesso in mezzo da Guehi. Ai tempi supplementari è ancora la squadra inglese a trovare un altro gol: Kane di testa sulla sponda di Toney su tiro di Eze. Inghilterra ai quarti.

