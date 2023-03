Diretta Inghilterra Ucraina/ Streaming video tv: debutto a Wembley per gli ospiti

DIRETTA INGHILTERRA UCRAINA: ESORDIO PER GLI OSPITI

Inghilterra Ucraina, in diretta alle ore 18.00 italiane di oggi pomeriggio, domenica 26 marzo 2023, e in programma a Wembley, è una gara valida per il girone C delle qualificazioni ai prossimi Europei. Sappiamo naturalmente che questo è il gruppo che comprende anche gli Azzurri, giovedì sera l’Inghilterra ha vinto proprio contro l’Italia a Napoli e dopo questo debutto vincente nella partita sulla carta più difficile sembra impossibile pensare che la qualificazione (basta arrivare fra le prime due) possa sfuggire agli inglesi.

Mara Venier al veleno su funerali Paolo Limiti/ "C'erano pochi colleghi, vergogna!"

Ecco allora che in un certo senso dovremo stare attenti soprattutto a quello che potrà fare l’Ucraina, che invece è al debutto perché giovedì ha osservato un turno di riposo (siamo in un girone da cinque squadre). Naturalmente l’Ucraina non potrà mai giocare in casa, ma avrà la simpatia del pubblico anche in trasferta e magari una motivazione speciale per dare un sorriso al proprio popolo. Basterà per cercare il clamoroso colpaccio a Wembley, nel remake dei quarti di Euro 2020? Ce lo dirà la diretta di Inghilterra Ucraina…

Com’è morto Paolo Limiti e malattia/ Carlo Cinque: "Non riusciva più a comunicare e…"

INGHILTERRA UCRAINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Ucraina sarà trasmessa sui canali di Sky Calcio. Questo naturalmente significa che gli abbonati alla televisione satellitare avranno a disposizione anche la diretta streaming video di Inghilterra Ucraina, che sarà garantita tramite il servizio Sky Go, mentre informazioni per tutti saranno disponibili sul sito della Uefa, naturalmente nella sezione dedicata alle qualificazioni europee.

INGHILTERRA UCRAINA: PROBABILI FORMAZIONI

Avvicinandoci al fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Inghilterra Ucraina. Nei padroni di casa non sono presenti nella lista gli “italiani” Tomori del Milan e Tammy Abraham della Roma. Di ritorno in nazionale Chilwell e James del Chelsea, che hanno saltato i Mondiali per un infortunio. Bisogna capire quale sarà il portiere titolare perché Pope e Ramsdale insidiano il titolare Pickford.

Ilary Blasi al concerto dei Maneskin con il compagno Bastian/ Balli sensuali e...

Per i padroni di casa spiccano anche le assenze di Alexander Arnold e Sterling, mentre torna l’attaccante del Brentford Ivan Toney, autore quest’anno di 16 gol in Premier League, a caccia della prima presenza in nazionale. Novità anche in difesa dove si rivedono Chiwell, James e Guehi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Inghilterra Ucraina. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da William Hill: la vittoria della formazione di casa è quotata 1.55, il pareggio è dato a 3.50 mentre la vittoria ospite paga 5.50 volte la posta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA