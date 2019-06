Diretta Norvegia Inghilterra/ Streaming video tv: inglesi favorite (Mondiali)

Norvegia Inghilterra, in diretta dallo Stade Oceane di Le Havre, si gioca questa sera giovedì 27 giugno alle ore 21.00. Sarà una sfida valevole come quarto di finale del Mondiale Femminile 2019: le norvegesi nella loro storia si sono già fregiate del titolo di campionesse del mondo e quest’anno sembrano tornate competitive, avendo superato negli ottavi di finale un ostacolo complicato come l’Australia, battuta ai calci di rigore. Le inglesi sono tra le rivelazioni di questo Mondiale, capaci di giocare un calcio fresco ed efficace. Dopo aver vinto il girone eliminatorio battendo in fila Scozia, Argentina e Giappone, hanno fatto un sol boccone anche del Camerun negli ottavi di finale.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Norvegia Inghilterra sarà visibile in diretta tv sul satellite per gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 202, Sky Calcio Mondiali. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA INGHILTERRA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Norvegia Inghilterra, in diretta dallo Stade Oceane di Le Havre, si gioca questa sera giovedì 27 giugno alle ore 21.00. Norvegia schierata presumibilmente con questo undici titolare col 4-4-2: Hjelmseth; Wold, Mjelde, Thorisdottir, Hegland-Minde; Saevik, Risa, Syrstad Engen, Reiten; Hansen, Herlovsen. Inghilterra che risponderà con un 4-3-3: Bardsley; Bronze, Houghton, Bright, Greenwood; Walsh, Kirby, Scott; Parris, White, Duggan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Inghilterra favorita per la vittoria contro la Norvegia. Quota per il segno 1 fissata a 3.40 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.30 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 2.10 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.00 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.80 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



