Diretta/ Inter Atalanta Primavera, streaming video e tv. Dopo l’aggancio alla vetta

Inter Atalanta Primavera, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 13.00 presso lo stadio Ernesto Breda, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di andata del campionato Primavera 1. L’Inter riparte dopo un momento importantissimo, l‘aggancio alla vetta che ha permesso per la prima volta in questa stagione alla squadra allenata da Armando Madonna di piazzarsi al primo posto, seppur in coabitazione con la Roma. Quella dell’Inter è stata comunque una rimonta lenta ma costante, 5 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 8 partite disputate in campionato e l’ultimo successo sul campo del Bologna valso il primo posto, a +3 da Juventus e Sampdoria.

L’Atalanta campione d’Italia in carica dopo 2 sconfitte consecutive è riuscita a rialzare la testa nel turno infrasettimanale battendo l’Ascoli fanalino di coda della classifica, ma i bergamaschi sono ancora fuori dalla zona play off e dovranno trovare un passo più continuo per assestarsi in questa stagione fin qui troppo ricca di alti e bassi.

DIRETTA INTER ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Atalanta Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale al numero 60 del vostro digitale terrestre che si occupa di tutto il campionato Under 19; come sempre la stessa emittente metterà a disposizione anche la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, del quale si potrà usufruire, senza costi aggiuntivi e tramite apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, visitando il sito www.sportitalia.com che è quello ufficiale dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Inter e Atalanta Primavera allo stadio Ernesto Breda. I padroni di casa allenati da Armando Madonna scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Rovida; Tonoli, Kinkoue, Sottini, Vezzoni; Casadei, Sangalli, Squizzato; Iliev; Satriano, Fonseca. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Brambilla con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Gelmi; Ghislandi, Cittadini, Scalvini, Grassi; Sidibe, Panada, Gyabuaa; Kobacki, Italeng, Vorlicky.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Inter e Atalanta Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.35 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.15 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.00 volte la posta scommessa.



