Diretta Inter Atalanta U17/ Streaming video e tv: la prima semifinale!

Inter Atalanta under 17, in diretta dallo stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo di Romagna, che si gioca lunedì 17 giugno alle ore 17:30, sarà la semifinale del campionato Under 17 2018-2019. Le due formazioni hanno avuto accesso alla final four del torneo in Romagna vincendo i rispettivi doppi confronti nei quarti di finale, con l’Inter che dopo l’1-1 in casa del Genoa nel match d’andata ha dilagato in casa presso il centro sportivo Suning, eliminando i Grifoni con un perentorio 4-0. Nei quarti l’Atalanta ha fatto invece un sol boccone della Juventus, battuta con un poker nel match d’andata disputato in casa a Zingonia e poi sconfitta anche a domicilio, 1-3 con i gol di Traoré, Repa e Panada.

Segnaliamo che la partita Inter Atalanta U17 non sarà visibile in diretta tv né in chiaro né sul satellite, e non ci sarà nemmeno la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone: in rete sui siti di livescore e sui siti ufficiali dei due club saranno comunque disponibili aggiornamenti sull’incontro.

Andiamo allora a gettare uno sguardo più approfondito a quelle che sono le probabili formazioni di Inter Atalanta, che si gioca lunedì 17 giugno alle ore 17:30 presso lo stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo di Romagna, semifinale del campionato Under 17. Gli interisti saranno schierati con un 4-3-3 dal tecnico Zanchetta e scenderanno in campo con Stankovic; Moretti; Dimarco; Squizzato; Cortinovis; Pirola; Cester; Mirarchi; Esposito; Gnonto; Bonfanti. Risponderanno i bergamaschi da Bosi con un 4-3-3 schierato con Nazza, Viviani, Cittadini, Scanagatta, Ruggeri; Sibide, Panada, Roma; Traore, Repa, Faye.





