Diretta Inter Benevento/ Streaming video DAZN: tutto facile per Conte? (Serie A)

Inter Benevento, in diretta da San Siro alle ore 20:45 di sabato 30 gennaio, rappresenta uno degli anticipi per la 20^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021. Inizia il girone di ritorno per le due squadre, e i nerazzurri continuano a inseguire la vetta della classifica. Dopo il deludente pareggio di Udine, che ha fatto mancare il titolo d’inverno, l’Inter ha battuto un colpo non indifferente: vittoria in rimonta nel derby di Coppa Italia, e dunque una chiara risposta al Milan con cui al momento Antonio Conte si gioca lo scudetto.

Il tecnico sa di non poter sbagliare contro un Benevento che ha comunque disputato un’ottima andata: il pareggio contro il Torino è stato beffardo per come è arrivato, ma la classifica dei sanniti è ottima e ora Filippo Inzaghi deve provare a mantenere questo livello per non venire risucchiato in basso. Vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Inter Benevento; mentre aspettiamo il calcio d’inizio possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA INTER BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Benevento sarà un’esclusiva DAZN: gli abbonati al servizio potranno seguire questa partita attivando la piattaforma su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e quindi in diretta streaming video, ma esiste anche l’alternativa del canale DAZN1 che troverete al numero 209 della televisione satellitare. In questo caso il match sarà visibile ai clienti Sky che abbiano sottoscritto il loro abbonamento da almeno tre anni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENEVENTO

In Inter Benevento Conte rimanda in campo tutti i suoi titolari, o almeno così dovrebbe essere: davanti ad Handanovic si rivede anche Alessandro Bastoni che formerà la linea difensiva con Skriniar e De Vrij, a destra torna Hakimi che ha fatto staffetta con Darmian mentre a sinistra il favorito rimane Ashley Young. Dubbi a centrocampo, ma la mediana con Barella, Brozovic e Vidal viaggia verso la conferma: ci provano comunque Sensi e Gagliardini, che potrebbero avere spazio al pari di Alexis Sanchez, che eventualmente stavolta prenderebbe il posto di Romelu Lukaku con Lautaro Martinez che tornerebbe titolare. Il Benevento deve convivere con la squalifica di Sau: a fare coppia con Caprari sulla trequarti, in appoggio a Lapadula, sarà Nicolas Viola finalmente tornato e già in gol. C’è anche l’ex Caldirola, che dunque si riprende la maglia di centrale difensivo insieme a Glik: out Gaetano Letizia, a destra opererà l’adattato Improta mentre sull’altro versante Federico Barba rimane in ampio vantaggio su Foulon, che aveva iniziato il campionato come titolare. Invariato il centrocampo: Schiattarella fa il regista, Ionita ed Hetemaj sono le mezzali a supporto.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Inter Benevento, indicando nei nerazzurri la squadra favorita pur in una situazione di grande equilibrio: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,25 volte la posta, per il segno 2 che identifica il successo dei sanniti siamo invece a 10,00 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo dei valori netti e così possiamo dire anche dell’eventualità del pareggio che, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 6,50 volte la puntata con questo bookmaker.



