Video/ Benevento Torino (2-2) gol e highlights: Nicola, esordio con rimonta (Serie A)

L’avventura di Davide Nicola sulla panchina del Torino parte con un pareggio in rimonta, 2-2 sul campo del Benevento: molte emozioni da vivere quindi nel video Benevento Torino. Prova a partire a buon ritmo il Torino con Montipò che deve uscire tempestivamente su un insidioso cross di Izzo. Al 9′ però va a segno il Benevento, con Glik che risolve una mischia in area granata: resta a terra Izzo per un colpo subito alla testa nel corso dell’azione, ma il gol viene annullato per un tocco con la mano del difensore polacco. Al 26′ grande occasione sprecata dal Torino con Zaza che ruba palla e prova a battere Montipò, che chiude bene sul primo palo. A trovare il vantaggio è invece il Benevento, che al 31′ può usufruire di un calcio di rigore fischiato per uno scontro in area granata tra Lapadula e Sirigu in uscita. E’ Nicolas Viola a incaricarsi della battuta e Sirigu è spiazzato, con i sanniti che si portano così in vantaggio.

La ripresa riparte con Buongiorno in campo nel Torino al posto di Izzo, ma dopo 5′ è il Benevento a trovare il raddoppio, con Lapadula che cerca di infilare il pallone sul primo palo e lo trova, anche grazie a una deviazione di Rodriguez. La reazione del Torino è però immediata, con Zaza che accorcia le distanze con un colpo di testa, approfittando di una distrazione di Tello in marcatura. Al 10′ granata vicini al vantaggio con una rasoiata di Singo che finisce d’un soffio a lato, quindi al 13′ gran botta di Belotti ma centrale con Montipò che respinge d’istinto e salva la sua porta. Il Toro segna al 17′ con Zaza, che risolve in mischia su un’azione che vede il Benevento protestare per la posizione iniziale di Zaza e soprattutto per un tocco di mano di Belotti, che viene evidenziato dall’on field review: dopo il controllo al VAR dell’arbitro, il gol viene annullato. Al 44′ Zaza sfiora la doppietta con un tocco che si perde e pochi centimetri dal palo, viene ammonito Baselli ma al 93′ il Toro trova il 2-2: gran pallone di Belotti che taglia in area per Zaza, implacabile nel battere per la seconda volta Montipò.

VIDEO BENEVENTO TORINO: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Filippo Inzaghi è comprensibilmente deluso dalla vittoria sfumata in extremis per il Benevento: “La palla andava gestita diversamente. Abbiamo lottato e sofferto, abbiamo avuto la palla del 3-1 due volte ma non possiamo prendere un gol in contropiede così: dovevamo andare verso la bandierina. Siamo stati in grado di reggere l’urto di giocatori come Belotti e Zaza, è una cosa positiva. Certo prendere gol nel recupero dà fastidio, se avessimo vinto avremmo chiuso a ventiquattro l’andata e sarebbe stato un traguardo sensazionale, perché a inizio stagione non ci credeva nessuno. Siamo una neopromossa, dobbiamo cercare di essere compatti. Ho cambiato sistema di gioco ma la squadra non arretra: sono felice, mi dispiace perché i ragazzi erano vicini a un’impresa: nonostante la classifica, il Torino ha un organico da Europa League. Noi eravamo in emergenza“.

Davide Nicola inizia al Torino con una prova di carattere: “Sono felicissimo di allenare questa squadra, iniziare con un risultato positivo ci dà coraggio e serenità. E’ stata una bella partita, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi. Chiaramente ho visto tante situazioni sulle quali dobbiamo lavorare, ma in appena tre giorni ho chiesto poche cose e le hanno eseguite alla perfezione. Al di là dell’aspetto tecnico-tattico ho battuto molto sul concetto dell’emotività e dello spirito di gruppo. Eravamo sotto di due gol, ma nella ripresa abbiamo creato otto occasioni nitide e nel finale potevamo addirittura vincerla. L’avevamo preparata bene, in una settimana particolare per tutti. Non ho voluto snaturare la squadra, ora avremo una settimana per crescere“.

