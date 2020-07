Diretta Inter Bologna/ Streaming video tv: Conte è favorito (Serie A)

Inter Bologna, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, si gioca alle ore 17.15 di oggi pomeriggio, domenica 5 luglio 2020, per la trentesima giornata di Serie A. Siamo nella fascia pomeridiana, attenzione allora anche alla variabile caldo per Inter Bologna, una partita alla quale i nerazzurri di Antonio Conte arrivano dopo la goleada contro il Brescia. Il bilancio è di 10 punti nelle quattro giornate finora disputate dall’Inter dopo la ripartenza, ma bisogna continuare a vincere se si vuole tenere ancora accesa la speranza di inseguire lo scudetto – posto che ormai la qualificazione in Champions League sembra blindata. L’ostacolo odierno è dunque il Bologna di Sinisa Mihajlovic, rivale sempre ostico per chiunque e che arriva dal pareggio casalingo contro il Cagliari. Fatte le debite proporzioni, i rossoblù felsinei sono nella stessa situazione dell’Inter: l’obiettivo della salvezza è di fatto acquisito, volendo osare però si potrebbe ancora sognare il settimo posto che vale i preliminari di Europa League. Con un colpaccio a San Siro l’impresa non sarebbe così impossibile…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INTER BOLOGNA

La diretta tv di Inter Bologna, essendo questa una delle tre partite della giornata di Serie A coperte da Dazn, sarà garantita sul canale Dazn 1 (numero 209 della piattaforma satellitare) agli abbonati Sky che abbiano attivato l’apposita opzione. Altrimenti, la partita sarà disponibile solamente in diretta streaming video, appunto per gli abbonati alla piattaforma Dazn tramite dispositivi mobili oppure una Smart Tv.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

Provando adesso ad analizzare anche le probabili formazioni di Inter Bologna, ecco che Antonio Conte potrà “sfruttare” il tranquillo mercoledì vissuto dai nerazzurri contro il Brescia. Ci aspettiamo dunque il ritorno da titolari da Lukaku, Eriksen e magari anche Candreva, senza dimenticare che in difesa De Vrij ha potuto riposare un tempo e ciò è prezioso considerato che oggi sarà ancora squalificato Skriniar. Mercoledì abbiamo anche rivisto in panchina Brozovic, che dunque oggi pomeriggio potrebbe giocare almeno uno spezzone di partita. Per il Bologna ci aspettiamo la formazione migliore per cercare di fare la sorpresa a San Siro: in attacco la soluzione più probabile potrebbe essere il tridente con Orsolini, lo scatenato Barrow e il grande ex Palacio, anche se scalpita pure Sansone, già partito dalla panchina contro il Cagliari. In difesa possibile ballottaggio a destra fra Dijks e Krejci, a centrocampo vedremo invece se ci sarà posto dal primo minuto anche per un altro ex nerazzurro, il cileno Medel.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Inter Bologna, che vede nettamente favoriti i nerazzurri secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 infatti è quotato a 1,48, mentre poi si sale a quota 4,50 in caso di pareggio (segno X) e fino a 6,75 volte la posta in palio in caso di segno 2, per chi avrà osato puntare sulla vittoria del Bologna.



