Diretta Inter Brescia/ Streaming video tv: tutto facile per Conte? (Serie A)

Inter Brescia, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, mercoledì 1 luglio 2020, per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, che prosegue la sua marcia a ritmi altissimi dopo la lunga sosta dovuta al Coronavirus. Inter Brescia è una partita sulla carta sostanzialmente scontata, fra la terza e l’ultima della classifica: per i nerazzurri di Antonio Conte sono dunque “obbligatori” i tre punti per avvicinare ancora di più la qualificazione alla prossima Champions League e per tenere viva anche una speranza scudetto. La vittoria a Parma non è certo stata esaltante dal punto di vista del gioco, ma ha mostrato grande carattere e almeno questo avrà fatto piacere a un condottiero come Conte. Dall’altra parte ecco un Brescia ultimo a quota 18 punti come la Spal, ma certamente ancora vivo: le Rondinelle di Diego Lopez dalla ripresa sono ancora imbattuti, avendo pareggiato prima a Firenze e poi la sfida contro il Genoa che a dire il vero ha lasciato l’amaro in bocca per i due rigori contro. La salvezza è ancora lontana, ma se pure da San Siro si tornasse con un risultaqto positivo, potrebbe essere una grande spinta psicologica…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Brescia, essendo questa una delle tre partite della giornata di Serie A coperte da Dazn, sarà garantita sul canale Dazn 1 (numero 209 della piattaforma satellitare) agli abbonati Sky che abbiano attivato l’apposita opzione. Altrimenti, la partita sarà disponibile solamente in diretta streaming video, appunto per gli abbonati alla piattaforma Dazn tramite dispositivi mobili oppure una Smart Tv.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BRESCIA

Dando uno sguardo anche alle probabili formazioni per Inter Brescia, Antonio Conte cercherà di dosare le forze dei suoi uomini, fermo restando che Skriniar è ancora squalificato e che a centrocampo ci sono ancora problemi. Ecco dunque che in difesa davanti ad Handanovic potrebbero giocare Godin, De Vrij e Bastoni (con Ranocchia però possibile alternativa a uno dei tre) e che a centrocampo potrebbe riproporsi un ballottaggio fra Gagliardini e Borja Valero. Anche sulle fasce c’è almeno un dubbio aperto, cioè quello fra Candreva e Moses, mentre dall’altra parte dovrebbe agire Young che era partito dalla panchina a Parma. Infine Sanchez scalpita in attacco e insidia sia Lautaro Martinez sia Lukaku: in questo caso, potremmo vedere una rarità, cioè il tandem tutto sudamericano. Per il Brescia di Diego Lopez probabile 4-3-1-2, con però un grosso dubbio fra Zrmhal e Spalek per la maglia da trequartista alle spalle di Donnarumma e Torregrossa. A centrocampo ecco Tonali e Bjarnason più uno fra Dessena e Romulo, infine in difesa sembra essere tutto deciso con la linea a quattro formata da Sabelli, Papetti, Mateju e Semprini davanti a Joronen, essendo indisponibili sia Cistana sia Chancellor.

PRONOSTICO E QUOTE

Non stupisce certamente notare che il pronostico di Inter Brescia è favorevole in modo netto ai nerazzurri di Antonio Conte. L’agenzia di scommesse Snai quota a 1,17 il segno 1 che è dato praticamente per scontato. Si sale poi a quota 7,00 in caso di pareggio e dunque segno X, infine un colpaccio del Brescia varrebbe ben 16 volte la posta in palio per chi osasse puntare sul segno 2 a San Siro.



