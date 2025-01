Diretta Inter Bologna: presentazione della sfida

La diretta Inter Bologna andrà in scena alle 20.45 e sarà valida per il recupero della giornata 19 di Serie A, metterà a confronto due squadre in un ottimo momento di forma che puntano ai 3 punti per avvicinarsi alla testa della classifica o entrare nella corsa per un posto nelle competizioni europee del prossimo anno. La squadra di Inzaghi arriva dalla vittoria di misura per 0-1 contro il Venezia arrivata dopo la sconfitta di Supercoppa in cui ha dimostrato attenzione e solidità in fase difensiva, che contro il Milan sono venute meno, ma anche una fatica nel trovare il gol senza Thuram in campo. Il Bologna invece arriva da un pareggio sfortunato per 2-2 contro la Roma arrivato nel recupero a gara praticamente conclusa dopo aver meritatamente ribaltato il primo vantaggio giallorosso.

Calciomercato Bologna News/ Ndoye in orbita Napoli, Beukema-Castro verso l'Inter? (15 gennaio 2025)

Diretta Inter Bologna: dove seguire la gara

Per seguire la diretta Inter Bologna che si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza gli interessati dovranno essere abbonati al servizio di Dazn con un piano che può essere scelto tra Start, Standard, Goal Pass e Plus, e potranno vedere la sfida dal canale televisivo Dazn o in streaming dall’applicazione Dazn

FORMAZIONI INTER BOLOGNA/ Quote: focus sul "caso" Davide Frattesi (Serie A, 15 gennaio 2025)

Inter Bologna: i probabili protagonisti della partita

Per la sfida di mercoledì Simone Inzaghi dovrà fare i conti con numerosi indisponibili, per questo le sue scelte dovrebbero ricadere su un 3-5-2 con Sommer tra i pali, Darmian, De Vrij e Carlos Augusto come tre difensori, Dumfries e Dimarco sugli esterni, Frattesi Asllani e Zielinski in mezzo al campo, davanti ritorna la coppia Thuram, Lautaro. Vincenzo Italiano risponderà schierando il suo Bologna con il 4-2-3-1 con Ravaglia in porta, Holm, Erlic, Beukema e Miranda a formare la difesa, Pobega e Freuler in mediana dietro a Ndoye, Ferguson e Dominguez che supporteranno Castro.

Calciomercato Bologna News/ Assalto a Cabral dopo le cessioni di Posch e Urbanski (13 gennaio 2025)

Inter Bologna: pronostico finale e quote

La diretta Inter Bologna potrebbe essere una delle gare più divertenti del nostro campionato fino ad oggi, si scontrano due allenatori capaci e votati al gioco offensivo che hanno plasmato le loro due rose riuscendo ad esprimere grande calcio, si scontrano però anche delle difese che quest’anno hanno concesso qualche gol di troppo e spesso nei minuti finali di partita. La favorita per la vittoria finale è sicuramente l’Inter, tanto che il suo trionfo è quotato 1.45, la vittoria del Bologna invece è quotata 7.50 mentre il pareggio tra le due è dato a 4.33.