DIRETTA INTER BOLOGNA/ Video streaming tv: tante emozioni nelle ultime sfide (Coppa Italia 20 dicembre 2023)

DIRETTA INTER BOLOGNA: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Inter Bologna, dobbiamo annotare che pure i precedenti della partita di Coppa Italia sono accattivanti. Nella storia ci sono stati momenti gloriosi, ma anche limitandoci ai dieci precedenti più recenti è successo di tutto: il bilancio è abbastanza equilibrato, con cinque vittorie per l’Inter ma anche quattro successi del Bologna e un solo pareggio. Per i nerazzurri spiccano due trionfi casalinghi per 6-1, ottenuti sabato 18 settembre 2021 e mercoledì 9 novembre 2022, anche se i ricordi migliori sono quelli dell’anno dello scudetto di Conte, con doppia vittoria per 3-1 in casa e 0-1 al Dall’Ara.

D’altro canto, bisogna anche ricordare che il Bologna si è preso soddisfazioni importanti come un doppio colpo a San Siro, 0-1 il 3 febbraio 2019 e 1-2 il 5 luglio 2020, mentre negli ultimi due campionati ha sempre vinto in casa propria, 2-1 mercoledì 27 aprile 2022 (stop che fu pesantissimo per l’Inter) e 1-0 domenica 26 febbraio 2023. Infine, nella stagione in corso ci fu il pareggio per 2-2 al Meazza sabato 7 ottobre scorso, una delle partite che cominciò ad indicare le grandi qualità del Bologna di mister Thiago Motta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Bologna sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 5 stasera, dal momento che per il terzo anno consecutivo la Coppa Italia è un’esclusiva delle reti Mediaset; questo significa che grazie al servizio di Mediaset Infinity sarà disponibile anche la diretta streaming video di Inter Bologna, tramite il sito o l’app di Infinity.

L’OTTAVO DI LUSSO

Inter Bologna, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 20 dicembre 2023, sarà una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le aspettative sono intriganti per questa bella diretta di Inter Bologna, perché sulla carta questo sarà senza ombra di dubbio l’ottavo più affascinante di questa edizione della Coppa Italia: merito sia dell’Inter di Simone Inzaghi detentrice del titolo, finalista dell’ultima Champions League e capolista del campionato in corso, ma anche del Bologna del grande ex Thiago Motta, uno degli eroi del Triplete nerazzurro, che è la magnifica sorpresa del campionato occupando un quarto posto che fa sognare in grande.

Domenica la giornata di campionato ha dato per l’ennesima volta buone notizie ad entrambe, perché nerazzurri e rossoblù hanno vinto contro le squadre romane: l’Inter ha lanciato ancora di più la propria fuga in testa espugnando il campo della Lazio, mentre il Bologna ha consolidato un quarto posto sempre più meritato battendo la Roma in un Dall’Ara in festa. Attenzione quindi alla Coppa Italia, competizione molto cara all’Inter e al suo mister Inzaghi, ma il Bologna vola sulle ali dell’entusiasmo e non avrà nulla da perdere. Ecco allora che le aspettative sono davvero intriganti: che cosa ci dirà la diretta di Inter Bologna?

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

Scopriamo adesso cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni della diretta di Inter Bologna. Turnover moderato per Simone Inzaghi, anche perché in difesa la coperta è corta. Ecco allora che, confermando il classico modulo 3-5-2, in porta ci sarà Audero ma davanti a lui potrebbero giocare ancora una volta i tre difensori Bisseck, Acerbi e Bastoni; super lavoro anche per Darmian, che dovrebbe essere l’esterno destro titolare, nel cuore della mediana invece potrebbero esserci cambi più evidenti, con Barella affiancato dal regista Asllani e Frattesi, più Carlos Augusto a sinistra; in attacco niente da fare per Sanchez, quindi potrebbe esserci dal primo minuto la coppia formata dall’ex Arnautovic e Thuram.

Turnover ragionato anche sul fronte rossoblù, il grande ex Thiago Motta infatti dovrebbe confermare il modulo 4-2-3-1 senza esagerare con i cambi. Certamente in porta vedremo Ravaglia, protetto dalla difesa a quattro formata da Posch, Lucumì, Calafiori e Lykogiannis da destra a sinistra; in mediana dovrebbero agire Moro e Freuler, ma attenzione anche alle chance per il giovane Fabbian, di scuola Inter; infine, sulla trequarti ci aspettiamo titolari per il Bologna da destra a sinistra Ndoye, Aebischer e Saelemaekers, che sentirà aria di derby, mentre van Hooijdonk dovrebbe far rifiatare Zirkzee e giocare di conseguenza come centravanti titolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Inter Bologna in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede ampiamente favoriti i nerazzurri. Il segno 1 è infatti quotato a 1,45, mentre poi si sale a quota 4,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a 6,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora stasera il Bologna vincesse al Meazza.











