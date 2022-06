Diretta Inter Bologna U17/ Streaming video tv: finale scudetto Under 17

DIRETTA INTER BOLOGNA U17: NERAZZURRI FAVORITI?

Inter Bologna U17, in diretta dallo stadio Cino e Lillo Del Duca alle ore 20.00 di questa sera, martedì 21 giugno 2022, sarà la finale scudetto Under 17 per il campionato 2021-2022 di questa categoria giovanile. In palio c’è il titolo tricolore che l’anno scorso era stato vinto dalla Roma in finale contro il Genoa, per cui possiamo già dire che c’è stato un cambio al vertice in Italia per quanto riguarda l’Under 17, ma naturalmente stasera questa finale in gara secca ci dirà se lo scudetto andrà all’Inter o al Bologna U17.

I rossoblù felsinei stanno vivendo un’ottima stagione con il settore giovanile, infatti il Bologna ha già raggiunto la finale Under 18, seppure persa contro i cugini della Spal, mentre l’Inter può naturalmente mettere sul piatto lo scudetto vinto in Primavera, la principale categoria giovanile del calcio italiano. Oggi però in palio c’è la gloria tricolore per la classe 2005: che cosa succederà nella diretta di Inter Bologna U17?

DIRETTA INTER BOLOGNA U17 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Inter Bologna U17 non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la fase finale del campionato Under 17 infatti non viene trasmessa, ma sarà a disposizione in diretta streaming video. Tutte le gare delle finali nazionali dei campionati giovanili saranno infatti trasmesse in streaming sul portale della FIGC e sul canale YouTube della Federazione, per consentire la visione della più importante manifestazione di calcio giovanile in Italia a tutti gli addetti ai lavori e agli appassionati. Inoltre notizie saranno fornite anche dalle due società tramite i propri siti Internet e profili social.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA U17

Diamo infine uno sguardo anche a quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Inter Bologna U17, naturalmente partendo dal presupposto che i titolari in semifinale siano ancora una volta i favoriti, salvo necessità. Per l’Inter U17 allenata da Tiziano Polenghi possiamo quindi prendere come riferimento il modulo 4-3-1-2 con Calligaris in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Aidoo, Stante, Stabile e Motta; i tre centrocampisti potrebbero essere Di Maggio, Stankovic e Bovo; in attacco ecco invece il trequartista Quieto a supporto di Maussi Martens ed Esposito.

La risposta del Bologna U17 allenato da mister Denis Biavati potrebbe a sua volta concretizzarsi in uno speculare modulo 4-3-1-2: Gasperini in porta e davanti a lui ecco De Marco, Crociati, Diop e Baroncioni da destra a sinistra nella difesa a quattro; a centrocampo il terzetto formato da capitan Ferrante, Menegazzo e Rosetti; sulla trequarti Bernacci a supporto della coppia di attaccanti formata da Ravaglioli ed Ebone.











