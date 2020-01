Diretta Inter Cagliari/ Streaming video tv: mezzogiorno di fuoco a San Siro (Serie A)

Inter Cagliari, diretta dall’arbitro Manganiello, è il lunch match per la ventunesima giornata di Serie A: appuntamento dunque a San Siro alle ore 12.30 di oggi, domenica 26 gennaio 2020. Fatte le debite proporzioni, Inter Cagliari chiama entrambe le squadre a una ripartenza. I nerazzurri di Antonio Conte arrivano dal pareggio di Lecce e più in generale da quattro segni X nelle ultime sei partite, che hanno reso più complicato sognare lo scudetto. Bisogna dunque tornare alla vittoria, magari approfittando (come in Coppa Italia una decina di giorni fa) delle difficoltà del Cagliari di Rolando Maran. I sardi con il pareggio di Brescia hanno spezzato una lunga serie di sconfitte consecutive con le quali si è decisamente appannato il ricordo dei primi mesi favolosi – anche se la posizione di classifica del Cagliari resta buonissima per quelli che sono gli obiettivi dei sardi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Cagliari viene trasmessa sul canale DAZN 1, che trovate al numero 209 del decoder di Sky per gli abbonati che abbiano attivato questa possibilità. Altrimenti, si potrà naturalmente attivare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per usufruire della diretta streaming video su questa piattaforma che per il secondo anno consecutivo detiene i diritti per tre partite ad ogni giornata del campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Inter Cagliari. Antonio Conte adotterà il solito 3-5-2 con Bastoni e Godin in ballottaggio per affiancare De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic. Squalificato Candreva, a destra agirà il rientrante D’Ambrosio, mentre a sinistra c’è il dubbio fra Biraghi e il nuovo acquisto Young; fra questi due esterni ecco il terzetto mediano che dovrebbe vedere titolari Barella, Borja Valero e Sensi. Nessun dubbio infine in attacco, dove avremo la solita coppia Lautaro Martinez-Lukaku. Per il Cagliari Rolando Maran deve fare a meno dello squalificato Pisacane: in difesa dunque ci aspettiamo Faragò, Walukiewicz, Klavan e Pellegrini davanti ad Olsen (ma si rivede anche Cragno). A centrocampo ecco il terzetto Nandez-Cigarini-Ionita, mentre il grande ex Nainggolan sarà il trequartista alle spalle di Joao Pedro e Simeone.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Inter Cagliari, basandoci sulle quote fornite dall’agenzia Snai. Favoriti naturalmente i padroni di casa: il segno 1 è quotato a 1,32. Si sale poi a quota 5,25 in caso di segno X e fino a 9,25 volte la posta in palio in caso di vittoria del Cagliari per chi avrà creduto nel segno 2.



