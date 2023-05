Diretta/ Inter Cesena streaming video e tv. Nerazzurri da play off (Primavera)

DIRETTA INTER CESENA PRIMAVERA: SENZA STORIA…

Inter Cesena Primavera, in diretta domenica 21 maggio 2023 alle ore 11.00 presso il Konami Training Center di Milano, sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato Primavera 1. Nerazzurri da play off e chiamati a battere i romagnoli già retrocessi per tenere viva la speranza di rincorsa dopo la vittoria contro la Sampdoria, quinto successo nelle ultime 6 partite col sesto posto ancora raggiungibile dai ragazzi di Chivu.

DIRETTA/ Cesena Empoli Primavera (risultato finale 2-2): gara dai mille volti!

Il Cesena pareggiando in casa contro l’Empoli ha dimostrato di voler ancora onorare il campionato, nella sfida d’andata i bianconeri hanno fermato l’Inter sul pareggio con una delle migliori prestazioni stagionali. Il Cesena è comunque retrocesso con ampio anticipo e l’Inter proverà a prolungare la sua serie positiva tenendo nel mirino la Roma sesta, al momento lontana in classifica solamente 3 lunghezze.

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Evenepoel si ritira in maglia rosa per Covid

INTER CESENA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Cesena Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CESENA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Cesena Primavera, match che andrà in scena al Konami Training Center di Milano. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Botis; Dervishi, Matjaz, Kassama, Pozzi; Akinsanmrio, Stankovic, Kamate; Owusu, Esposito, Iliev. Risponderà il Cesena allenato da Giovanni Ceccarelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pollini; Manetti, Elefante, Lepri, Rossi; Francesconi, Lilli, Balde; Carlini, Polli, Gessaroli.

Diretta/ Sudtirol Cittadella (risultato finale 1-1): Odogwu risponde ad Antonucci

INTER CESENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.00, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 13.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA