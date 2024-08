DIRETTA LAZIO INTER PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 3-2): VITTORIA BIANCOCELESTE!

Lazio Inter Primavera 3-2: bellissima vittoria in rimonta per la squadra biancoceleste, che vola a punteggio pieno nel campionato Primavera 1 lasciando invece l’Inter ancora senza successi. Inter che pure aveva iniziato la ripresa nel migliore dei modi, trovando il gol del sorpasso con Thomas Berenbruch, uno dei giocatori più esperti di questa squadra; tuttavia Stefano Sanderra si è preso la vittoria grazie alle sostituzioni, indovinando due mosse che si sono poi rivelate determinanti. Nel giro di sei minuti, dopo l’ora di gioco, l’allenatore della Lazio Primavera ha tolto dal campo Milani e Sulejmani (oltre a Nazzaro), mandando in campo Serra e D’Agostini.

Federico Serra ha realizzato la rete del pareggio, toccando da pochi passi un cross basso che Calligaris, ancora colpevole nell’occasione, ha letto male; era il 78’ minuto, quando invece ne mancavano sei al 90’ è stato il turno di Lorenzo D’Agostini, in ballottaggio con il già citato Sulejmani sino all’ultimo, e il suo gol ha permesso alla Lazio Primavera di bissare il successo di Empoli all’esordio confermando l’ottimo passo di inizio stagione. L’Inter Primavera invece deve riflettere su un inizio decisamente poco brillante, ma va anche detto che ci sarà tutto il tempo per recuperare perché il campionato è lungo. (agg. di Claudio Franceschini)

LAZIO INTER PRIMAVERA (RISULTATO 1-1): INTERVALLO

Lazio Inter Primavera 1-1: siamo in parità all’intervallo di questa partita valida per la seconda giornata nel campionato Primavera 1, sfida molto interessante che è stata sbloccata al quarto d’ora dalla squadra biancoceleste con quello che potremmo chiamare un episodio estemporaneo. Infatti una conclusione dalla distanza di Mahamadou Balde, senza troppe pretese, ha sorpreso il portiere nerazzurro Calligaris che si è fatto beffare da un rimbalzo: il pallone lo ha scavalcato ed è terminato in fondo al sacco, per il vantaggio della Lazio Primavera che però non è riuscita a gestire questo margine sino all’intervallo.

Al 38’ infatti l’Inter Primavera ha messo in pratica i dettami che solitamente si vedono nella prima squadra di Simone Inzaghi, con un’azione da esterno ad esterno: il cross è stato di Aidoo, taglio profondo da parte di Matteo Motta e tiro di prima intenzione che ha battuto Renzetti. Non troppe emozioni nel corso della diretta Lazio Inter Primavera, per il momento c’è la sensazione che entrambe le squadre siano ancora parecchio imballate ma certamente è l’Inter che, avendo pareggiato anche all’esordio, ha bisogno di prendersi questa vittoria. Non ci resta che aspettare che la diretta Lazio Inter Primavera arrivi al secondo tempo per scoprire come proseguiranno le cose. (agg. di Claudio Franceschini)

LAZIO INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Lazio Inter Primavera vi dovrete rivolgere a Sportitalia: la partita valida per la seconda giornata di campionato sarà infatti trasmessa sul canale 60 del digitale terrestre, rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti e, come sempre, il match sarà a disposizione anche in diretta streaming video, perché la stessa emittente offre l’alternativa del sito ufficiale (www.sportitalia.com) oppure della relativa applicazione, da installare e attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LAZIO INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati alla diretta Lazio Inter Primavera, quindi possiamo innanzitutto ricordare che queste due squadre si sono affrontate parecchie volte nel corso della storia: spicca nel 2016 una semifinale di Coppa Italia Primavera con successo dell’Inter, che aveva fatto valere il blitz di Formello (rete decisiva di un certo Andrea Pinamonti) pareggiando poi 2-2 in casa. Lo scorso anno, curiosamente, le due partite si sono risolte con doppia goleada: l’Inter si è imposta a domicilio per 6-2 all’inizio di gennaio, la Lazio ha replicato con un 4-3 interno a metà maggio, dunque un totale di 15 gol in due gare.

Ricordiamo il successo biancoceleste, perché si era giocato qui al Mirko Fersini: nel primo tempo botta e risposta in tre minuti tra Souleymane Kone e Luca Di Maggio, poi altro gol della Lazio con Sana Fernandes. Nella ripresa tris dei padroni di casa con Jacopo Sardo, ma pareggio dell’Inter con Matteo Lavelli e Aleksandar Stankovic; quest’ultimo aveva realizzato al 90’, ma al termine di un lungo recupero ancora Kone aveva fatto gioire la Lazio. Adesso la parola può passare al campo, perché ci siamo davvero: mettiamoci comodi e gustiamoci la partita, la diretta Lazio Inter Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

LAZIO INTER PRIMAVERA: UN POTENZIALE BIG MATCH!

L’attesa per la diretta Lazio Inter Primavera è giustificata, perché la partita delle ore 11:00 di domenica 25 agosto, valida per la seconda giornata del campionato Primavera 1 2024-2025, rappresenta un potenziale big match tra due squadre che arrivano da una bellissima stagione, entrambe semifinaliste e con l’Inter che ha vinto la regular season prima di cadere contro il Sassuolo. I nerazzurri hanno esordito settimana scorsa pareggiando contro il Bologna: risultato mediocre, ma la stagione è lunga e come sempre vivrà di tanti alti e bassi.

Per quanto riguarda la Lazio, l’anno scorso da neopromossa ha stupito tutti, fermandosi solo con un derby pirotecnico contro la Roma; in questa stagione i biancocelesti puntano alla conferma e per il momento sono partiti con il piede giusto, vincendo in casa dell’Empoli. Non ci resta che valutare quello che succederà in campo nella diretta Lazio Inter Primavera, intanto possiamo fare la nostra solita valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di una partita che, come detto, promette scintille.

DIRETTA LAZIO INTER PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Confermato sulla panchina biancoceleste, Stefano Sanderra affronta la diretta Lazio Inter Primavera con il consueto 4-3-3: interpreti diversi ma qualche conferma, Renzetti in porta con Petta e Bordon davanti a lui e due terzini che dovrebbero essere Zazza e Milani, a centrocampo comanda capitan Nazzaro con Di Tommaso e Cristo Muñoz in qualità di mezzali (Faccomeni come alternativa), nel tridente è solito ballottaggio D’Agostini-Sulejmani come prima punta mentre gli esterni saranno Serra e Mahamadou Balde.

Modulo speculare per il nuovo allenatore nerazzurro Andrea Zanchetta: nella diretta Lazio Inter Primavera ecco allora Calligaris tra i pali, Aidoo e Matteo Motta terzini e poi i due centrali difensivi che dovrebbero essere Garonetti e Alexiou. A centrocampo Mattia Zanchetta può sfilare il posto a Leonardo Bovo, così Venturini può fare con Topalovic mentre dovrebbe giocare Berenbruch; davanti, Mosconi o De Pieri a destra, Quieto ovviamente schierato a sinistra e Lavelli che opererà come centravanti.