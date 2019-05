Diretta Inter Empoli/ Streaming video e tv: ci si gioca tutto in 90 minuti! (Serie A)

Inter Empoli, che sarà diretta dal signor Banti, si gioca alle ore 20:30 di domenica 26 maggio: a San Siro la 38^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 è una sfida decisiva per entrambe le squadre. L’Inter, avendo perso nettamente a Napoli, non è ancora sicura della qualificazione alla prossima Champions League: lo sarà con una vittoria che le permetterebbe di difendere il quarto posto o prendersi il terzo, ma se dovesse mancare i tre punti dovrà necessariamente guardare agli altri campi, con Milan e Roma che possono ancora effettuare il sorpasso. Per l’Empoli vincere significherebbe salvarsi: al momento i toscani, che arrivano da tre vittorie consecutive, sono quartultimi e dunque hanno solo bisogno di tenere alle spalle il Genoa. Nel caso di un ko però non basterebbe nemmeno il pareggio del Grifone – che ha il vantaggio della doppia sfida diretta – ma i rossoblu sono a Firenze, contro una squadra che a sua volta deve ancora archiviare l’obiettivo. Saranno 90 minuti intensi, con le due squadre che sperano di non dover tendere le orecchie agli altri campi; almeno una delle due sarà inevitabilmente costretta a farlo, e allora noi possiamo aspettare la diretta di Inter Empoli valutando in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Inter Empoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Empoli sarà disponibile per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: i canali sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, chi volesse essere informato in tempo reale sull’andamento delle sfide in contemporanea potrà scegliere Sky Sport 251 per il programma Diretta Gol Serie A (con continue incursioni su tutti i campi) e in entrambi i casi potrà essere utilizzata l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, per seguire le immagini in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI

Per Inter Empoli Spalletti spera di avere a disposizione De Vrij, che dovrebbe farcela a ripristinare la coppia con Skriniar davanti ad Handanovic; D’Ambrosio e Asamoah saranno i terzini, con Matias Vecino e Brozovic che occuperanno la zona mediana. La formazione di partenza dovrebbe cambiare poco rispetto al solito: come sempre Icardi si gioca il posto con Lautaro Martinez e, dopo la panchina al San Paolo, potrebbe essere titolare come prima punta. Nainggolan sarà alle spalle del centravanti, inutile dire che Politano e Perisic saranno i due esterni offensivi che avranno il compito di allargare il campo. Anche Andreazzoli vuole recuperare un acciaccato, che è Krunic: assente domenica scorsa, il bosniaco potrebbe rimpiazzare Acquah a centrocampo piazzandosi al fianco di Bennacer, con Hamed Traoré sull’altra mezzala e due esterni che come sempre saranno Di Lorenzo (due gol consecutivi) e Pajac. Davanti agirà la coppia formata da Diego Farias e Caputo, in difesa il tecnico va verso la conferma di Maietta, Silvestre e Dell’Orco a protezione di Dragowski, arrivato a gennaio dalla Fiorentina e diventato titolare poco dopo.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono naturalmente i nerazzurri ad avere i favori del pronostico per Inter Empoli: l’agenzia di scommesse Snai fornisce un valore di 1,40 volte la somma giocata per il segno 1, che identifica la vittoria casalinga. Il segno X regola il pareggio e vi permetterebbe di guadagnare un valore pari a 5,00 volte quanto avrete messo sul piatto, mentre con l’eventualità della vittoria esterna, identificata dal segno 2, andreste a vincere un corrispettivo di 6,50 volte la puntata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA