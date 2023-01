DIRETTA INTER FIORENTINA PRIMAVERA/ Video streaming tv: l’albo d’oro della Supercoppa

DIRETTA INTER FIORENTINA PRIMAVERA: L’ALBO D’ORO

In avvicinamento alla diretta di Inter Fiorentina Primavera per la Supercoppa Italiana di categoria, possiamo rivolgere la nostra attenzione proprio all’albo d’oro di questa manifestazione, che naturalmente mette di fronte i campioni d’Italia e i detentori della Coppa Italia a livello Primavera. Dobbiamo innanzitutto notare che la Supercoppa Primavera è molto più recente di quella dei grandi ed è stata infatti introdotta solamente a partire dal 2004, con il Lecce ad aprire l’albo d’oro. La formazione più titolata è la Juventus, che ha vinto per tre volte negli anni 2006, 2007 e 2013, ma negli ultimi dieci anni non è più riuscita nemmeno a partecipare.

La Fiorentina è la detentrice, avendo vinto l’anno scorso e anche in quel caso in qualità di detentrice della Coppa Italia, ai danni dei campioni d’Italia dell’Empoli: in precedenza, i viola avevano vinto anche nel 2011. L’Inter invece è già alla sua settima Supercoppa Primavera, nessuno è come i nerazzurri, i quali però devono sfatare una sorta di maledizione, dal momento che hanno vinto solamente nel 2017 mentre hanno perso le altre cinque finali alle quali hanno partecipato prima di oggi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTER FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERCOPPA

La diretta tv di Inter Fiorentina Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, il canale numero 60 del telecomando, che è la “casa” del campionato e delle altre competizioni a livello Primavera, Supercoppa compresa. Questo significa che sarà garantita anche la diretta streaming video di Inter Fiorentina Primavera, tramite sito o app di Sportitalia.

INTER FIORENTINA PRIMAVERA: FINALE A MONZA!

Inter Fiorentina Primavera, in diretta dall’U-Power Stadium di Monza alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 25 gennaio 2023, sarà la partita valida per la Supercoppa Italiana Primavera 2022, perché si gioca nell’anno nuovo ma naturalmente è il match tra i campioni d’Italia in carica e i detentori della Coppa Italia. Naturalmente parliamo di Supercoppa Primavera e allora i campioni d’Italia in carica sono i nerazzurri dell’Inter, mentre la Fiorentina è la vincitrice della scorsa Coppa Italia. I viola puntano a bissare il successo dell’anno scorso (anche in quel caso da vincitori della Coppa Italia), i nerazzurri invece vogliono imitare la prima squadra a una sola settimana di distanza.

La diretta di Inter Fiorentina Primavera arriva in un periodo a dire il vero complicato per i nerazzurri, che infatti in classifica si ritrovano addirittura invischiati nella lotta salvezza e nello scorso turno di campionato hanno perso contro la Sampdoria. La Fiorentina arriva invece dalla vittoria contro il Napoli e sta molto meglio in classifica, ma naturalmente in una partita secca tutto può succedere. Ricordiamo che in caso di parità al triplice fischio finale si proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente pure con i calci di rigore per decretare una squadra vincitrice: chi esulterà al termine della diretta di Inter Fiorentina Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni della diretta di Inter Fiorentina Primavera. Per i nerazzurri allenati da Cristian Chivu si potrebbe ipotizzare un modulo 4-3-3 con Betis in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da Nezirevic, Fontanarosa, Di Pentima e Pelamatti da destra a sinistra; a centrocampo ecco invece il terzetto formato da Kamate, Stankovic e Martini; infine, in attacco disegniamo il tridente nerazzurro con Owusu e Iliev ai fianchi del centravanti Zuberek.

La risposta della Fiorentina allenata da un altro grande nome come Alberto Aquiliani dovrebbe concretizzarsi in un modulo 4-3-3, tatticamente speculare a quello dell’Inter. Come possibili titolari ipotizziamo Martinelli in porta e davanti a lui Vigiani, Biagetti, Lucchesi e Fragnelli nella difesa a quattro; il centrocampo della Fiorentina potrebbe invece prevedere Vitolo, Harder e Nardi titolari, infine in attacco ecco il centravanti Toci più le due ali Capasso e Distefano.

