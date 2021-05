Diretta Inter Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: nerazzurri favoriti

DIRETTA INTER FIORENTINA PRIMAVERA: OSPITI IN CRISI…

Inter Fiorentina Primavera, in diretta alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 15 maggio 2021, si giocherà per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1 edizione 2020-2021. In primo piano nella diretta di Inter Fiorentina Primavera ci saranno sicuramente i padroni di casa nerazzurri, che puntano al primato in classifica al termine della stagione regolare ma devono reagire all’inatteso scivolone di settimana scorsa, quando infatti l’Inter Primavera ha perso a sorpresa per 3-1 sul campo del Torino, una frenata che potrebbe pesare molto sulla rincorsa al primato.

Una partita casalinga contro la Fiorentina potrebbe essere sulla carta l’occasione giusta per rilanciarsi, perché i giovani viola non se la passano molto bene, come testimonia anche la sconfitta casalinga al cospetto del Genoa nella scorsa giornata. Padroni di casa dunque ampiamente favoriti: ma sarà davvero così sul campo per Inter Fiorentina Primavera?

DIRETTA INTER FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Fiorentina Primavera sarà come di consueto trasmessa da Sportitalia, casa del campionato Primavera 1, per l’esattezza sul canale numero 60 del telecomando, oppure anche tramite la diretta streaming video che sarà disponibile a tutti tramite la app di Sportitalia oppure il sito Internet www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA PRIMAVERA

Scopriamo ora insieme che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Inter Fiorentina Primavera. I nerazzurri potrebbero scendere in campo con un 3-5-2 che prevederebbe Stankovic in porta; davanti a lui la retroguardia a tre formata da Youte Kinkoue, Hoti e Sottini; nella folta linea a cinque del centrocampo invece i titolari potrebbero essere Zanotti, Wieser, Casadei, Sangalli e Vezzoni; infine Fonseca e Satriano sono i favoriti nel tandem d’attacco nerazzurro. Il modulo 3-5-2 potrebbe essere il punto di riferimento anche per la Fiorentina Primavera: Fiorini, Chiti e Dutu nella difesa a tre davanti al portiere Fogli; nel folto centrocampo a cinque da destra a sinistra Milani, Bianco, Corradini, Krastev e Pierozzi; infine Munteanu e Spalluto dovrebbero formare il tandem offensivo.

