DIRETTA INTER FIORENTINA/ Video streaming tv: vita dura per i viola a San Siro (Serie A, 3 settembre 2023)

DIRETTA INTER FIORENTINA: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Inter Fiorentina sempre più vicina, andiamo a parlare di una partita che ovviamente ha tantissimi precedenti: intanto questa è stata l’ultima finale di Coppa Italia con vittoria per 2-1 da parte dei nerazzurri, ma anche due gare ravvicinate nella stessa competizione tra 2020 e 2021, entrambe vinte dall’Inter e sempre per 2-1, la seconda ai tempi supplementari. La Fiorentina in generale non ha mai avuto vita semplice a San Siro: ricordiamo un roboante 4-1 viola nel 2015 con la squadra di Paulo Sousa che si era spinta in testa alla classifica, ricordiamo soprattutto il gol decisivo di Giacomo Bonaventura per il successo dello scorso aprile al Meazza, con l’Inter che aveva già la testa alle fasi finali della Champions League.

Tuttavia, come già detto, se analizziamo tutti i precedenti scopriamo che la formazione nerazzurra nel suo stadio, e anche al Franchi, si è sempre comportata molto bene; spicca però il fatto che l’ultimo successo contro la Fiorentina a San Siro sia risalente al settembre 2020, e dunque ad una partita giocata a porte chiuse. Era la seconda giornata di un campionato ancora dominato dai protocolli Covid e le gare che potevano essere rinviate in caso di alto numero di positività: quel giorno erano stati tanti anche i gol, l’Inter infatti aveva vinto per 4-3 e da allora non ha più festeggiato al Meazza. (agg. di Claudio Franceschini)

INTER FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Inter Fiorentina sarà disponibile in esclusiva su Dazn. Per guardare la partita in televisione, dunque, occorrerà aprire l’app ufficiale della piattaforma o, in caso di tv di vecchia generazione, utilizzare uno dei dispositivi disponibili per trasmettere il segnale (Google Chromecast, Amazon TV Fire Stick, TIM VISION, console PlayStation o X Box).

INTER FIORENTINA: NERAZZURRI PER VOLARE!

Inter Fiorentina, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio “San Siro” di Milano, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Scontro ricco di spunti in terra lombarda dove si affronteranno due formazioni in buona forma: l’undici di mister Simone Inzaghi ha vinto le prime due gare ufficiali della stagione, prima contro il Monza e poi a Cagliari senza subire reti. La formazione allenata da Vincenzo Italiano, invece, si è imposta con un poker a Genova per poi pareggiare tra le mura amiche con il Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Inter Fiorentina, match che andrà in scena allo stadio “San Siro” di Milano. In casa nerazzurra qualche dubbio per mister Inzaghi: tra i pali Sommer mentre in difesa De Vrij e Bastoni sono certi di un posto con Darmian e il neo arrivato Pavard in ballottaggio per l’ultima maglia. A centrocampo, invece, due tra Barella, Frattesi e Sensi. Per i toscani, invece, i dubbi riguardano il reparto offensivo dove Brekalo e Nzola sembrano certi di giocare dall’inizio. Per gli altri due posti Italiano dovrà scegliere tra Nico Gonzalez, Bonaventura, Beltran e Kouamè.

INTER FIORENTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo toscano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











