Diretta Roma Inter/ Streaming video tv: big-match decisivo per Conte (Serie A)

Roma Inter, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale, è il grande posticipo che alle ore 21.45 di questa sera, domenica 19 luglio 2020, sarà il piatto forte domenicale della trentaquattresima giornata di Serie A. Gli spunti d’interesse che ci accompagneranno alla diretta di Roma Inter sono davvero tanti, come è giusto che sia per una classica che ha scritto molte pagine di storia del calcio italiano. La Roma di Paulo Fonseca è attesa alla ‘prova del nove’ dopo tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali mercoledì contro il Verona: vincendo, i giallorossi terrebbero accesa ancora una piccolissima speranza per la Champions League e soprattutto consoliderebbero il quinto posto, necessario per evitare almeno gli scomodi preliminari di Europa League. La sfida sarà però un crocevia decisivo soprattutto per l’Inter di Antonio Conte, che vincendo giovedì sera sul campo della Spal si è riportata a -6 dalla Juventus: la rimonta scudetto resta complicata, ma se i nerazzurri dovessero espugnare l’Olimpico ecco che si riporterebbero almeno per un giorno a -3 dalla vetta, mettendo davvero tanta pressione sui bianconeri in vista dell’altra grande sfida di questa giornata, il Monday Night fra la capolista e la Lazio. Il campionato può davvero riaprirsi?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ROMA INTER

La diretta tv di Roma Inter sarà garantita sui canali Sky, dal momento che sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva dalla televisione satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER

Eccoci adesso al momento di analizzare le probabili formazioni di Roma Inter. Per i giallorossi Paulo Fonseca dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 che ha portato buoni frutti nelle ultime giornate. Si potrebbero riproporre gli ormai tradizionali ballottaggi sulle fasce mentre nel cuore della mediana ci aspettiamo il ritorno da titolare di Cristante, con Diawara e Veretout dunque in ballottaggio per l’altra maglia disponibile. In attacco la certezza è Dzeko, alle sue spalle sono favoriti ancora una volta Mkhitaryan e Pellegrini, ma le alternative non mancano e quindi attenzione a possibili sorprese. Nell’Inter è certo il rientro dal primo minuto di De Vrij in difesa, potrebbe tornare anche Young come esterno sinistro mentre a destra sarà confermato un Candreva in grande spolvero. In attacco c’è il solito dubbio legato ad Eriksen, per cui potremmo rivedere Borja Valero trequartista e la coppia più avanzata dovrebbe essere ancora formata da Sanchez e Lautaro Martinez, con il cileno sicuramente più convincente nelle ultime uscite.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine anche uno sguardo al pronostico su Roma Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nonostante il fattore campo, potrebbero essere favoriti i nerazzurri: il segno 2 infatti è quotato a 2,30, mentre con il segno 1 si arriva a 2,95. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori tuttavia sarà il pareggio, perché il segno X varrebbe 3,60 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA