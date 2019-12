Diretta Inter Frosinone Primavera/ Streaming video tv, ottavi Coppa Italia

Inter Frosinone Primavera, diretta dall’arbitro Matteo Gualtieri della sezione Aia di Asti, si giocherà per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera 2019-2020 alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 18 dicembre 2019. Inter Frosinone Primavera, come d’altronde tutti gli incontri di questa fase della Coppa Italia di categoria, sarà una sfida in partita secca: dunque in caso di parità al triplice fischio finale saranno necessari i tempi supplementari ed eventualmente anche i calci di rigore per stabilire quale sarà la squadra che si qualificherà per i quarti di finale, fissati in calendario per il mese prossimo. L’Inter logicamente è la favorita d’obbligo: in campionato arriva da un pareggio con il Sassuolo, ma resta comunque ai vertici mentre il Frosinone milita nella Primavera 2, senza dimenticare che l’Inter Primavera ha pure passato il girone di Youth League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri della Primavera (compresi molti della Coppa Italia) sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Inter Frosinone Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FROSINONE PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni attese in Inter Frosinone Primavera. Possiamo prevedere un certo turnover per i nerazzurri di Armando Madonna, che hanno una rosa che ben si presta alla rotazione. Tra chi potrebbe essere titolari oggi e non lo era stato nell’ultima di campionato, citiamo Ntube e Colombini in difesa, Persyn a centrocampo, il trequartista Oristanio e Vergani in attacco, dunque c’è davvero l’imbarazzo della scelta in casa Inter. Il Frosinone di Luigi Marsella potrebbe invece affrontare questa difficilissima trasferta con i suoi uomini migliori per cercare l’impresa o almeno fare bella figura. Modulo 4-3-3 imperniato sul tridente con Vitalucci e Venturini ai fianchi di Luciani, di recente autore di una tripletta contro il Pisa.



