Diretta Inter Primavera Barcellona/ Streaming video tv: nerazzurri in Youth League

Inter Primavera Barcellona, partita diretta dall’arbitro albanese Enea Jorgji, chiude il programma del gruppo F nella Youth League 2019-2020: squadre in campo alle ore 16:00 di martedì 10 dicembre presso il Breda di Sesto San Giovanni, per una sfida decisiva per i nerazzurri. Dopo aver vinto le prime tre partite, l’Inter si è clamorosamente complicata la vita perdendo le ultime due; tuttavia conserva il vantaggio nella doppia sfida diretta sia con il Borussia Dortmund che con lo Slavia Praga, e questo significa che l’unico modo per essere eliminata sarebbe quello di perdere in casa e allo stesso tempo assistere ad un pareggio tra le due avversarie. Fuori dai giochi invece i blaugrana, ed è clamoroso: oltre alla competitività sempre altissima della Masia, questa società ha già vinto due volte la Youth League ed è uno scossone burrascoso questo flop. Sia come sia, aspettiamo la diretta di Inter Primavera Barcellona e nel frattempo proviamo a intuire in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, valutandone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Primavera Barcellona verrà trasmessa dal canale 20, che ha l’esclusiva per le partite di Youth League: potrete seguire dunque questa gara sulla televisione senza dover sottoscrivere un particolare abbonamento e, ricordando che gli abbonati Sky potranno raggiungere l’emittente attraverso il loro decoder, possiamo anche dire che sul sito mediasetplay.mediaset.it avrete la possibilità di assistere alle immagini in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PRIMAVERA BARCELLONA

E’ possibile che per Inter Primavera Barcellona Armando Madonna cambi qualcosa nel 3-4-1-2 con cui ha perso a Praga: in difesa Cortinovis spera in una maglia al posto di uno tra Ntube e Youte Kinkoue con la conferma di Pirola davanti al portiere Filip Stankovic (che appare favorito su Pozzer), a centrocampo invece abbiamo Persyn e Burgio che possono tornare titolare in qualità di esterni (rimarrebbero fuori Gianelli e Colombini) con Schirò e Squizzato nel settore nevralgico, mentre Agoume sarebbe ancora il trequartista a supporto dei due attaccanti. Ballottaggio Matias Fonseca-Oristanio, Vergani dovrebbe tornare invece titolare. Il Barcellona si dispone naturalmente con il 4-3-3: in porta va Tenas, davanti a lui Mbuyamba e Marmol sono i due centrali con Rosanas e Balde che agiscono da laterali, andando a percorrere tutta la fascia. Il perno in mediana sarà Antonio Jesus, ai suoi lati dovrebbero esserci le due mezzali Nico Gonzalez e Moriba; poi un tridente nel quale Mortimer e De La Fuente accompagneranno l’azione di Gerard Fernandez, favorito su Louie Barry.



© RIPRODUZIONE RISERVATA