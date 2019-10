Diretta Inter Juventus Primavera/ Streaming video e tv: nerazzurri per la vetta

Inter Juventus Primavera, diretta dall’arbitro Daniele Paterna, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 10.00, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Big match con l’Inter Primavera che in avvio di stagione si sta imponendo come squadra più in forma del campionato. 5 vittorie su 5 per i giovani nerazzurri, che in campionato hanno messo in riga Pescara, Fiorentina e Napoli, mentre nella UEFA Youth League hanno dato spettacolo, dopo il 4-0 allo Slavia Praga, con il clamoroso 0-3 in casa del Barcellona, con i Blaugrana schiantati dai gol di Oristanio, Gianelli e Colombini. La Juventus in campionato è in crisi nera: dopo la goleada subita contro l’Atalanta, 5-0 per i bergamaschi il risultato finale, è arrivato lo scivolone interno contro il Cagliari, vittorioso 0-2 sul campo dei bianconeri. Che in Europa però finora si sono trasformati e, dopo lo 0-4 inflitto a domicilio all’Atletico Madrid, hanno calato il poker anche in casa contro il Bayer Leverkusen, battuto 4-1 grazie alle reti di Kaly Sene, Moreno, Fagioli e Leo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Juventus Primavera, oggi alle ore 10.00, si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Collegandosi sul sito sportitalia.com tramite pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Inter Juventus Primavera, per questa domenica 6 ottobre 2019, sfida valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. 3-5-2 per l’Inter di Armando Madonna schierata con: Stankovic; Kinkoue, Ntube, Pirola; Vezzoni, Gianelli, Agoume, Schirò, Colombini; Fonseca, Esposito. 4-3-1-2 per la Juventus allenata da Lamberto Zauli schierato con Israel, Leo, Anzolin, Leone, Dragusin, Riccio, Ranocchia, Ahamada, Da Graca, Moreno, Stoppa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA