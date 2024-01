DIRETTA JUVENTUS EMPOLI/ Video streaming tv: colpaccio toscano l’anno scorso (Serie A, 27 gennaio 2024)

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI: TESTA A TESTA

La storia della diretta di Juventus Empoli racconta di una netta supremazia della squadra bianconera, che ha dominato gran parte degli incontri disputati tra le due formazioni. Con un totale di 29 partite giocate, la Juventus ha vinto ben 22 volte, mentre l’Empoli ha conquistato solo 4 vittorie. I pareggi sono stati 3, a sottolineare l’asimmetria del bilancio a favore dei bianconeri. Questi numeri riflettono la tradizionale forza e il dominio della Vecchia Signora nel panorama calcistico italiano. Tuttavia, nel calcio, ogni stagione porta con sé nuove sfide e sorprese.

I tifosi bianconeri si ricordano bene dello scorso campionato, quando l’Empoli inflisse una sconfitta alla Juventus che ebbe ripercussioni significative sulla corsa dei bianconeri per accedere all’odierna Champions League. Quel risultato compromise le ambizioni della Juventus, scuotendo gli animi dei tifosi e della squadra stessa. C’è da dire però che in quell’occasione la Juventus aveva appena saputo della penalizzazione finale e non si può dire che i giocatori non siano stati scossi per quell’episodio. (agg. Gianmarco Mannara)

JUVENTUS EMPOLI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Empoli non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, ricordando che sono tre i match che per ogni giornata di Serie A godono di questo “privilegio; non rientrando nel pacchetto di questo turno, questa partita sarà visibile soltanto con il servizio di diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN che ha i diritti per mandare in onda l’intero campionato di calcio, e per accedere alla quale avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento. Lo stesso discorso va fatto per l’altro portale che garantisce questo servizio, vale a dire Now Tv.

OCCASIONE PER ALLEGRI!

Juventus Empoli, che è in diretta dall’Allianz Stadium alle ore 18:00 di sabato 27 gennaio, si gioca per la 22^ giornata di Serie A 2023-2024. I bianconeri ci arrivano da primi in classifica, avendo però sfruttato la Supercoppa che ha posticipato la partita dell’Inter; in ogni caso la Juventus ha approfittato molto bene del calendario favorevole rifilando un doppio 3-0 a Sassuolo e Lecce, ritrovando il miglior Vlahovic, e adesso ha un’altra bella occasione per provare a mantenere il comando della graduatoria, al netto di tutto è ovvio dire che oggi la Juventus può e deve correre per vincere lo scudetto perché le possibilità ci sono.

L’Empoli ha vissuto subito gli effetti del nuovo allenatore: Davide Nicola, uomo delle salvezze miracolose, si è presentato con un 3-0 al Monza e ha scaldato tutto l’ambiente, ma i brianzoli sono comunque una squadra in calo e naturalmente i toscani andranno valutati nel lungo periodo, intanto già oggi hanno un impegno di tutt’altro tenore. Aspettando che la diretta di Juventus Empoli prenda il via, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI

Rabiot è sulla via del recupero, ma in Juventus Empoli Massimiliano Allegri dovrebbe nuovamente rinunciarvi; i dubbi per questa partita possono essere tre perché non è escluso il turnover, quindi Rugani si candida a sostituire uno tra Gatti e Danilo (con Bremer confermato) a protezione di Szczesny, Iling Junior potrebbe giocare a sinistra al posto di Kostic mentre Federico Chiesa vuole riprendersi la maglia che anche per problemi fisici gli è stata sfilata dal giovane rampante Yildiz. Per il resto dovremmo vedere McKennie e Miretti sulle mezzali a “proteggere” la regia di Locatelli, e naturalmente Vlahovic nuovamente schierato come prima punta.

Rimane lunga la lista di indisponibili nell’Empoli, che ha cambiato modulo: Nicola gioca con il 3-5-2 speculare alla Juventus, davanti a Caprile ci sono Ismajli, Walukiewicz e Luperto e alza invece la sua posizione Bereszynski a destra, con Gyasi che invece torna a giocare come esterno a tutta fascia sull’altro versante. In mezzo ecco Zurkowski, autore di un’incredibile tripletta al Monza; la regia sarà affidata ad Alberto Grassi mentre Razvan Marin gioca come mezzala tattica. Nel reparto avanzato c’è Cancellieri, Baldanzi è in dubbio mentre Destro è nuovamente out: Nicola dovrebbe puntare su Cerri e Cambiaghi, anche qui sarà una conferma.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Juventus Empoli, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 22^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra bianconera vi farebbe guadagnare 1,28 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 5,50 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione toscana, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 11,00 volte la somma messa sul piatto.











