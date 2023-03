DIRETTA/ Inter Juventus video streaming tv: in Serie A il testa a testa è bianconero

DIRETTA INTER JUVENTUS: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Inter Juventus, partita valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ora a vedere i precedenti tra nerazzurri e bianconeri. Questa sarà la sfida numero 177 sfida in Serie A tra Juventus e Inter. Il bilancio complessivo è di 85 vittorie bianconere, 44 pareggi e 47 successi nerazzurri. La Juve ha ottenuto sei vittorie nelle ultime nove sfide di Serie A contro l’Inter – completano due pareggi e una vittoria nerazzurra (2-0 nella gara d’andata dello scorso campionato).

L’Inter ha vinto l’ultima partita casalinga contro la Juventus e non arriva a due successi interni consecutivi contro i bianconeri nella competizione dal 2010, quando sulla panchina nerazzurra c’era José Mourinho. La Juventus ha perso tutte le ultime quattro trasferte in campionato considerando solo le sfide tra le prime “grandi 7” di Serie A (Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma) e l’ultima volta che non ha subito gol in una gara esterna contro una di queste squadre nella competizione è stata nel novembre 2018 (contro il Milan, proprio a San Siro). (Giulio Halasz)

INTER JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Juventus non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Inter Juventus sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

INTER JUVENTUS: INZAGHI FAVORITO!

Inter Juventus, in diretta domenica 19 marzo 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Derby d’Italia che si ripeterà anche nelle semifinali di Coppa Italia in programma ad aprile. Nel frattempo l’Inter arriva al secondo posto, dopo la pesante sconfitta di La Spezia ma con l’entusiasmo portato dal passaggio del turno contro il Porto e il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League.

La Juventus ha piegato con qualche affanno la Sampdoria nell’ultimo turno di campionato e in Europa League ha vinto a Friburgo superando a sua volta l’ostacolo degli ottavi di finale. Senza la penalizzazione al secondo posto ci sarebbero i bianconeri e Max Allegri ha chiesto concentrazione a prescindere dalle vicende extra-campo. All’andata la Juventus ha vinto con un eloquente 2-0 sull’Inter, in casa dei nerazzurri 1-1 nell’ultimo precedente di campionato datato 24 ottobre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Inter Juventus, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Vlahovic.

INTER JUVENTUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.

