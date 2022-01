DIRETTA INTER LAZIO/ Video streaming tv: a San Siro l’arbitro è Luca Pairetto

DIRETTA INTER LAZIO: L’ARBITRO

Luca Pairetto sarà l’arbitro del big match di giornata, la diretta di Inter Lazio. Questi sarà aiutato da Filippo Bercigli e Alessio Berti con Marco Serra quarto uomo. Gianluca Aureliano sarà il var e Marco Bresmes l’avar. Pairetto è nato a Torino il 14 aprile del 1984 appartiene alla sezione di Nichelino e di professione fa l’imprenditore. È un figlio d’arte infatti suo papà è Pierluigi Pairetto arbitro molto noto negli anni novanta. Arriva in Serie A nel settembre 2013, debutta nella gara Livorno Cagliari. Nel 2014 vince il Premio Sportilia, ancora non è diventato internazionale. La scelta di affidargli questa partita così importante è di certo per lui un carico di responsabilità e la dimostrazione che il designatore crede molto nelle sue qualità.

Quest’anno ha già diretto entrambe le squadre. I nerazzurri li ha guidati nella trasferta della settima giornata al Mapei Stadium, una gara vinta dalla squadra di Simone Inzaghi contro il Sassuolo per 1-2. Anche la Lazio ha vinto nella gara arbitrata da Pairetto, un 3-1 casalingo contro il Genoa dello scorso 17 dicembre. In questa stagione ha diretto 10 gare ufficiali tirando fuori 42 cartellini gialli e appena 3 rossi di cui 2 per espulsione diretta. Si tratta di un arbitro moderno che spesso lascia correre.

DIRETTA INTER LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Lazio sarà garantita su televisori dotati di connessione alla rete Internet, dal momento che questa sarà una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per l’intero campionato di Serie A.

INTER LAZIO: SARRI PROVA IL COLPACCIO!

Inter Lazio, in diretta dallo Stadio Meazza di Milano, sarà una delle principali partite tra quelle in programma per il ventunesimo turno di Serie A 2021/2022, con fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di oggi, domenica 9 gennaio 2022. Punti importantissimi quelli in palio questa sera: da una parte la formazione campione d’Italia punta a confermare il primo posto, dall’altra parte gli undici di Maurizio Sarri a caccia di conferme per scalare posizioni in zona Europa.

Inter e Lazio arrivano da momenti parzialmente diversi. I nerazzurri guidati dall’ex Simone Inzaghi sono in vetta con 46 punti e reduci da una striscia di sette vittorie consecutive. Quella di questa sera sarà la prima partita del 2022 per il Biscione, costretto a saltare il turno dell’Epifania contro il Bologna per la situazione Covid dei rossoblu. La formazione capitolina, invece, è reduce dal pirotecnico pareggio casalingo per 3-3 contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli e condivide il sesto posto insieme a Fiorentina e Roma. Inter Lazio ha tutte le carte in regola per divertire ed emozionare, basti pensare a quanto accaduto all’andata: match terminato 3-1 per i biancocelesti e furiose polemiche interiste per la rete del momentaneo 2-1 di Immobile, siglata con un calciatore nerazzurro a terra.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

Le probabili formazioni di Inter Lazio vivono ancora qualche ballottaggio dell’ultimo minuto, con la formazione di casa alle prese con qualche defezione significativa tra coronavirus e squalifiche. Partiamo con l’Inter di Simone Inzaghi: il grande ex della partita dovrà fare a meno dello squalificato Calhanoglu in mezzo al campo, mentre Cordaz e Satriano sono ancora fuori per Covid-19. Tornato positivo, invece, Edin Dzeko, che partirà dalla panchina. Nessun infettato invece in casa Lazio, con Maurizio Sarri privo solo dell’infortunato Romero e di Akpa Akpro, impegnato in Coppa d’Africa.

Inter in campo con il classico 3-5-2 di Inzaghi: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic; Lautaro, Sanchez. Sarri per la Lazio conferma il 4-3-3: Strakosha; Hysaj, Patric, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

DIRETTA INTER LAZIO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Inter Lazio parlano chiaro: difficilmente la formazione di Maurizio Sarri sarà in grado di impensierire la compagine meneghina. L’1X2 propende a favore di Lautaro Martinez e compagni: la vittoria dell’Inter è data a 1,42, il pareggio a 4,75, mentre il successo esterno dei biancocelesti paga sette volte la posta. Prevista una partita ricca di gol: l’Over 2,5 è quotato 1,50, mentre l’Under 2,5 è dato 2,45.



