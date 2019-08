Diretta Inter Lecce/ Streaming video DAZN: debutto-derby per Conte (Serie A)

Inter Lecce, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, è il posticipo che alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 26 agosto 2019, chiuderà il programma della prima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Inter Lecce sarà una partita molto attesa sotto diversi punti di vista. In casa nerazzurra segna l’inizio dell’avventura in panchina di Antonio Conte, a lungo grande avversario bianconero, sia in campo sia in panchina, ma conquistato dall’idea stuzzicante di essere l’allenatore che riporti l’Inter alla vittoria. Scherzi del calendario, il debutto a San Siro alla guida dei nerazzurri avverrà proprio contro il Lecce, la squadra della sua città. Per i salentini invece l’appuntamento di prestigio al Meazza segna il ritorno in Serie A dopo ben sette anni d’assenza: settimana scorsa c’è stata la bella vittoria per 4-0 contro la Salernitana, ma naturalmente Inter Lecce sarà un banco di prova ben più impegnativo per gli uomini di Fabio Liverani, che proverà a giocare un brutto scherzo al leccese più famoso del mondo del calcio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Lecce non sarà disponibile, essendo la partita di San Siro un’esclusiva di DAZN. Tifosi e appassionati potranno dunque seguire il posticipo Inter Lecce solamente in diretta streaming video, secondo le modalità che sono d’altronde ormai ben note, dal momento che comincia il secondo campionato con tre partite per giornata sulla piattaforma DAZN. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LECCE

Provando adesso ad analizzare le probabili formazioni di Inter Lecce, ecco che Antonio Conte dovrebbe proporre fin da subito il suo classico 3-5-2. In assenza dell’infortunato Godin, sarà D’Ambrosio a completare il terzetto con Skriniar e De Vrij davanti ad Handanovic. Più novità a centrocampo, dove debutterà in nerazzurro Barella e potrebbe esserci spazio anche per l’altro nuovo acquisto Sensi, in ballottaggio con Vecino. Il debutto più atteso però sarà naturalmente quello di Lukaku, che dovrebbe formare la coppia d’attacco con Lautaro Martinez. Per quanto riguarda il Lecce, Fabio Liverani dovrebbe scegliere il 4-3-1-2, ma con diversi ballottaggi in avanti dove l’unica certezza sembra essere Lapadula. In porta Gabriel, ballottaggio Rossettini-Dell’Orco in difesa mentre nel cuore della mediana agirà Tachtsidis per governare il gioco salentino.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Inter Lecce. Come era facilmente prevedibile, le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai ci indicano i padroni di casa nerazzurri nettamente favoriti per un debutto vincente. Il segno 1 infatti è quotato a 1,23, si sale poi a 6,00 in caso di segno X ed infine il segno 2 varrebbe 14,00 volte la posta in palio in caso di colpaccio esterno della compagine salentina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA