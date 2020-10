Diretta Inter Milan/ Streaming video tv: chi vincerà il derby? (Serie A)

DIRETTA INTER MILAN: PIOLI VUOLE MANTENERE L’IMBATTIBILITÀ!

Inter Milan verrà diretta dal signor Maurizio Mariani, e si gioca alle ore 18:00 di sabato 17 ottobre: allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro si gioca per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Il derby della Madonnina si presenta come affascinante: siamo solo all’inizio della stagione, ma i rossoneri continuano nel loro periodo di imbattibilità che dura dal post-lockdown e arrivano all’appuntamento con il primo posto in classifica a punteggio pieno, senza aver subito gol. Il calendario ha certamente inciso, ma intanto Stefano Pioli – ex di questa partita – non ha sbagliato e si gode il momento, cercando di allungare su un’Inter che sta facendo il suo ma ha perso due punti nella sfida diretta contro la Lazio. Antonio Conte, rimasto sulla panchina della squadra, vuole giocarsi lo scudetto in maniera concreta e sa di poterlo fare, dunque questo rappresenta un test importante. Ricordando che l’anno scorso la Beneamata aveva vinto entrambi i derby, mettiamoci nell’attesa della diretta di Inter Milan facendo una breve valutazione sulle possibili scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA INTER MILAN IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE IL DERBY DI MILANO

La diretta tv di Inter Milan sarà un’esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare: il canale di riferimento è Sky Sport Serie A che trovate al numero 202 del decoder, ovviamente con la consueta possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto dalla stessa emittente, con l’applicazione Sky Go che senza costi aggiuntivi si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

Per Conte non è immediato disporre una formazione in Inter Milan: i nerazzurri infatti hanno tanti giocatori colpiti dal Coronavirus, dunque in difesa ci sono scelte obbligate con De Vrij che si piazza davanti ad Handanovic e sarà coadiuvato da D’Ambrosio e Kolarov, che ormai fa stabilmente il terzo dietro. Sulle corsie laterali corrono Hakimi e Perisic, il centrocampo sarà come sempre disposto a quattro perché Vidal va a fare il trequartista, sempre favorito su Eriksen; il cileno comunque si abbasserà a giocare palla tra Barella e Brozovic, il vero regista dell’Inter. Davanti, favoriti come sempre Romelu Lukaku e Lautaro Martinez ma occhio ad Alexis Sanchez, che potrebbe avere una chance dal primo minuto.

Nel Milan la buona notizia è data dal ritorno di Alessio Romagnoli: il capitano prenderà il posto di Gabbia (lui pure positivo) al fianco di Kjaer, con Calabria e Theo Hernandez schierati come terzini e Gigio Donnarumma che difenderà la porta. Il ballottaggio Bennacer-Tonali dovrebbe risolversi a favore dell’algerino, l’altro mediano sarà Kessie; sulla trequarti Saelemaekers continua a essere favorito su Castillejo, ancora non al top della condizione, centralmente ci sarà Calhanoglu mentre a sinistra ci prova Rebic, ma in vantaggio rimane Brahim Diaz. L’attaccante, chiaramente, sarà Ibrahimovic che è anche il grande ex di questo derby della Madonnina.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ sempre complicato tracciare il pronostico di un derby: l’agenzia Snai ci dice che in Inter Milan sono i nerazzurri a essere favoriti, con un valore di 2,30 volte la puntata sul segno 1 che identifica la loro vittoria. Il segno X sul quale dovrete puntare per il pareggio vi permetterebbe di intascare una somma pari a 3,50 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre il segno 2 che regola il successo esterno dei rossoneri porta in dote una vincita corrispondente a 3,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA