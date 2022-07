Diretta Inter Monaco/ Streaming video Sportitalia: seconda amichevole per Inzaghi

DIRETTA INTER MONACO: PRIMO GOL DI LUKAKU?

Inter Monaco, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, sabato 16 luglio 2022, si gioca presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara e sarà la seconda amichevole stagionale per l’Inter di Simone Inzaghi, che farà tuttavia oggi il suo debutto in Italia dopo la trasferta nel Canton Ticino per esordire contro il Lugano martedì, in una partita che i nerazzurri hanno vinto per 4-1. L’Inter sta lavorando ad Appiano Gentile verso il campionato e dopo alcuni giorni in più di allenamenti alla Pinetina si sposta a Ferrara per un’altra amichevole internazionale, sicuramente già di livello molto buono contro il Monaco.

Le indicazioni che potranno emergere dalla diretta di Inter Monaco saranno superiori rispetto a martedì, dal momento che i monegaschi sono arrivati terzi nella Ligue 1 francese e sono naturalmente una squadra abituata a calcare anche il palcoscenico delle Coppe europee, di conseguenza si annuncia un sabato sera intrigante per i tifosi interisti che abitano vicino a Ferrara e riusciranno a vedere dal vivo la partita, ma anche tutti gli altri che da casa seguiranno questa amichevole succosa. Che cosa ci dirà la diretta di Inter Monaco?

DIRETTA INTER MONACO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Ottime notizie per chi vorrà seguire la diretta tv di Inter Monaco, perché questa partita amichevole sarà trasmessa in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando. Inoltre, la stessa emittente garantirà anche la diretta streaming video di Inter Monaco, tramite il sito Internet www.sportitalia.com oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONACO

Le probabili formazioni della diretta Inter Monaco potrebbero offrire spunti già interessanti, perché questa amichevole è degna delle Coppe europee. Martedì a Lugano i titolari erano stati Handanovic; Darmian, D’Ambrosio, Fontanarosa; Bellanova, Mkhitaryan, Asllani, Agoumé, Gosens; Lukaku, Lautaro e questa potrebbe di nuovo essere la base di partenza.

Naturalmente c’è curiosità per scoprire se Lukaku e Lautaro Martinez saranno di nuovo titolari insieme, o magari ci sarà più spazio per Correa; in porta si erano alternati Handanovic e Onana, magari questa volta partirà dal primo minuto l’ex Ajax; vedremo poi se ci sarà un’altra bella occasione per Fontanarosa e quanto spazio ci sarà per i nuovi acquisti a centrocampo, cioè Bellanova, Mkhitaryan e Asllani per citare chi era stato titolare in Svizzera.











