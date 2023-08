Diretta/ Inter Monza (risultato 0-0) streaming video tv: c’è Thuram con Lautaro! (19 agosto 2023)

DIRETTA INTER MONZA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Manca sempre meno alla diretta di Inter Monza. Simone Inzaghi è riuscito ancora una volta a vincere Coppa Italia e Supercoppa: la sua Inter alla prova dei fatti si è rivelata più vincente del totale delle stagioni che hanno fatto seguito al post-Mourinho, caratterizzate da tanti allenatori e parecchi flop, comprese le sei stagioni senza riuscire a giocare in Champions League. Per Inzaghi dunque un percorso del tutto positivo: adesso bisognerà confermarsi, e quella finale di Champions League raggiunta a giugno ha alzato ancor più l’asticella. Anche per il Monza è così, con le debite differenze: i brianzoli non avevano mai giocato in Serie A prima dello scorso campionato e, tenuto conto della Juventus penalizzata, hanno anche virtualmente corso per un posto in Conference League.

Chiaro che ora la piazza chieda a Raffaele Palladino di ripetersi, ma per lui come per il collega sarà tutt’altro che semplice; intanto noi mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco, leggiamo insieme le formazioni ufficiali qui a San Siro e poi sarà tempo di concentrarsi sulla diretta di Inter Monza! INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 A. Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi. MONZA (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 33 D’Ambrosio, 22 Pablo Mari, 5 Caldirola; 84 Ciurria, 6 Gagliardini, 32 Pessina, 77 Kyriakoupoulos; 28 Colpani, 10 Caprari; 24 Maric. A disposizione: 23 Sorrentino, 66 Gori, 7 Machin, 11 F. Carboni, 13 Pedro Pereira, 19 Birindelli, 21 V. Carboni, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 A. Carboni, 46 Cittadini, 47 Mota Carvalho, 80 Vignato. Allenatore: Raffaele Palladino. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTER MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Inter e Monza? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 1^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

TESTA A TESTA

La diretta di Inter Monza ci fa compagnia per la terza volta in un contesto ufficiale, se parliamo di Serie A: gli unici due incroci sono quelli della passata stagione, e curiosamente i nerazzurri devono ancora vincere la prima partita contro i brianzoli perché all’U-Power Stadium era finita 2-2, mentre a San Siro il gol di Luca Caldirola (ex) al 78’ minuto aveva regalato uno storico successo al Monza, che in quel campionato ha vinto anche sul campo della Juventus (battuta due volte, per di più), una data che per Adriano Galliani e Raffaele Palladino rimarrà sempre nella memoria.

In generale però sono nove i precedenti di Inter Monza, perché per sette volte le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia: periodi diversi ma storia identica, contiamo infatti cinque vittorie nerazzurre e un pareggio, poi un incredibile 4-1 a favore del Monza, ancora a San Siro, nel giugno 1958. Il successo più recente dell’Inter, per quanto riguarda le partita casalinghe, è del settembre 1990 nel ritorno del secondo turno: in questo caso gol di Sergio Battistini e Nicola Berti, ad accorciare le distanze per i brianzoli era stato un certo Luigi Di Biagio che poi avrebbe anche vestito la maglia nerazzurra. (agg. di Claudio Franceschini)

BEL DERBY LOMBARDO

Inter Monza, in diretta sabato 19 agosto 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A. Si riparte subito con un derby: l’Inter ha chiuso il precampionato con la vittoria in amichevole contro gli albanesi dell’Egnatia e ora punta a tornare al vertice del campionato, dopo i successi in Coppa Italia, la Champions sfiorata ma lo Scudetto che è sempre sfuggito a Inzaghi nelle ultime due stagioni.

Rivelazione del passato campionato all’esordio assoluto in Serie A, il Monza parte con buone aspettative ma anche col peso dell’inaspettato passo falso in Coppa Italia contro la Reggiana, con i granata neopromossi in Serie B corsari all’U-Power Stadium. Nella scorsa stagione il Monza ha piazzato a San Siro uno dei più bei colpi della sua brillante stagione, vincendo 0-1 con un gol di Caldirola quello che è stato il primo match in assoluto disputato in campionato tra le due squadre in casa dei nerazzurri, con i brianzoli che avevano anche imposto all’Inter il pari nella sfida disputata tra le mura amiche.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA

Le probabili formazioni della diretta Inter Monza, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Risponderà il Monza allenato da Raffaele Palladino con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota Carvalho, Caprari.

INTER MONZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.38, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.











