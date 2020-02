Diretta Inter Napoli Primavera/ Streaming video tv: nerazzurri favoriti

Inter Napoli Primavera, diretta dall’arbitro Filippo Giaccaglia della sezione Aia di Jesi, si gioca oggi sabato 8 febbraio 2020 con fischio d’inizio alle ore 13.00, nel contesto della diciottesima giornata del campionato Primavera 1. Inter Napoli Primavera metterà di fronte due formazioni dalle ambizioni assai diverse, come la classifica indica in modo chiarissimo. L’Inter è reduce da una importante vittoria sul campo della Fiorentina ed è terza con 31 punti; vero che per i nerazzurri le prime due posizioni sembrano abbastanza lontane, ma almeno la zona playoff non dovrebbe davvero essere in discussione. Discorso molto diverso per il Napoli Primavera, che arriva da una sconfitta casalinga contro il Bologna e più in generale sta vivendo una stagione davvero pessima, come confermano i 12 punti che relegano i partenopei all’ultimo posto in classifica, di conseguenza ci sarà da soffrire molto per tentare di salvarsi. Sarà una partita a senso unico?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Inter Napoli Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI PRIMAVERA

Analizziamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Inter Napoli Primavera. Armando Madonna potrebbe schierare i nerazzurri secondo il modulo 4-4-2: in porta Pozzer, protetto dalla difesa a quattro formata da Moretti, Pirola, Ntube e Vezzoni; a centrocampo ecco invece gli esterni Persyn a destra e Gianelli a sinistra, con Schirò e Squizzato nel cuore della manovra interista, infine la coppia d’attacco che sarà formata da due fra Mulattieri, Fonseca e Vergani. La replica del Napoli allenato da Giuseppe Angelini solo da poche settimane si affida invece al 4-3-3: Idasiak in porta, difesa a quattro senza lo squalificato Manzi dunque con Potenza, Zanoli, Senese e Costanza titolari; a centrocampo disegniamo il terzetto con Zanon, Ceprano e Zedadka, infine in attacco avremo Vrikkis e Palmieri ai fianchi del centravanti Vianni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA