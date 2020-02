Diretta Napoli Bologna Primavera/ Streaming video tv: sfida in fondo alla classifica

Napoli Bologna Primavera, diretta dagli arbitri Ermes Fabrizio Cavaliere, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. Dopo il cambio di allenatore e l’arrivo di Beppe Angelini in panchina al posto di Roberto Baronio, il Napoli ha lanciato un primo segnale di risveglio andando a vincere in casa del Torino, che era peraltro reduce da una serie di risultati positivi. Dunque gli azzurri hanno abbandonato l’ultimo posto lasciato al Chievo a una lunghezza di distanza. Per il Bologna primavera nell’ultimo turno di campionato è arrivato invece un ko interno contro la Fiorentina, sfida delicata perché ha consentito ai viola di sorpassare i felsinei e portarsi a +2 dal quartultimo posto, in zona play out dove appunto si trova il Bologna. All’andata sfida molto combattuta ma è stato il Bologna ad avere la meglio in casa sui partenopei, 3-2 con le reti di Cangiano (doppietta) e Juwara per i rossoblu. Ultimo precedente di campionato a Napoli tra le due formazioni datato 3 marzo 2018, un pareggio con il risultato di 2-2 il risultato finale.

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Napoli Bologna Primavera, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 13.00, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. Il Napoli primavera allenato da Angelini dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Idasiak, Zanoli, Senese, Manzi, Costanzo; Zedadka, Ceparano, Zanon; Vrikkis, Vianni, Palmieri. Il Bologna primavera guidato in panchina da Troise sarà chiamata a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Molla, Portanova, Bonini, Baldursson, Saputo, Farinelli, Ruffo Luci, Koutsoupias, Cangiano, Stanzani, Juwara.



