Diretta Inter Palermo Primavera/ Streaming video tv: sfida importante per i siciliani

Inter Palermo Primavera, diretta dall’arbitro Federico Fontani. sabato 25 maggio 2019 alle ore 11.00, sarà una sfida della trentesima ed ultima giornata del campionato Primavera 1. L’Inter ha ormai definito il suo obiettivo, guadagnandosi il secondo turno dei play off tramite il secondo posto nella regular season, con la formazione nerazzurra ormai irraggiungibile per la Roma terza (pur dopo il KO contro l’Atalanta). Al Palermo manca invece un ultimo punto per blindare il prezioso obiettivo della salvezza diretta, dopo l’ultimo pareggio in casa contro l’Empoli i siciliani hanno portato al culmine la lunga serie positiva che ha permesso loro di uscire dai bassifondi della classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Si ricorda che Inter Palermo Primavera si potrà seguire in diretta tv in chiaro per tutti sul digitale terrestre collegandosi sul canale numero 60, Sportitalia. Il sito sportitalia.com consentirà anche di vedere la diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PALERMO PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Inter Palermo Primavera, in campo oggi dalle ore 11.00. I nerazzurri allenati da Madonna schiereranno un 4-3-1-2 con Dekic; Zappa, Nolan, Ntube, Corrado; Schiro, Pompetti, Gavioli; Gianelli; Salcedo Mora, Colidio. Risponderanno i rosanero allenati da Scurto con un 4-4-2 schierato con Avogadri; Petrucci, Angileri, De Marino, Gallo; Lucera, Santoro, Costantino, Rizzo; Birligea, Cannavò.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano l’Inter favorita per la conquista della vittoria sul Palermo. Vittoria in casa quotata 2.10 da Eurobet, pari proposto a una quota di 2.20 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 3.90 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 1.85 e 2.15.



