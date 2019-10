Diretta Inter Parma/ Streaming video tv: Conte per la continuità (Serie A)

Inter Parma, diretta dall’arbitro Daniele Chiffi, si gioca alle ore 18.00 per la nona giornata del campionato di Serie A. Appuntamento naturalmente presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, che accoglie i nerazzurri per Inter Parma a pochi giorni di distanza dalla vittoria contro il Borussia Dortmund che ha rimesso gli uomini di Antonio Conte in gioco anche in Champions League. Adesso però si torna a pensare al campionato, dove l’obiettivo naturalmente è rinnovare il duello a distanza con la Juventus, per provare davvero a lottare fino in fondo per il sogno chiamato scudetto. Attenzione però al Parma, che arriva da una vittoria schiacciante ai danni del Genoa e già l’anno scorso violò il Meazza nerazzurro. La squadra di Roberto D’Aversa naviga infatti in una posizione di classifica più che buona e se dovesse tornare da Milano con un bel risultato si potrebbero aprire prospettive interessanti per gli emiliani…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Parma sarà garantita in esclusiva da Sky per i propri abbonati, per la precisione sul canale Sky Sport Serie A, il numero 202 della piattaforma satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video garantita tramite il servizio offerto da Sky Go sarà riservata ai soli abbonati di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA

Nelle probabili formazioni di Inter Parma ci attendiamo da parte di Antonio Conte una sostanziale conferma dei titolari contro il Borussia Dortmund. In difesa tuttavia potrebbe esserci turnover, con Bastoni e magari pure Ranocchia – in questo caso cambierebbero ben due terzi del pacchetto davanti ad Handanovic. Sulla sinistra è aperto il ballottaggio Asamoah-Biraghi, a centrocampo Vecino spera di dare il cambio a Gagliardini mentre a destra in teoria ci sarebbe Lazaro, che però in questo momento è dietro in modo chiaro a Candreva nelle gerarchie. Per il Parma c’è da supplire alle assenze di Bruno Alves in difesa e Inglese in attacco: considerando che pure Cornelius non è al top, davanti potrebbe esserci spazio per l’ex Karamoh, mentre nella retroguardia si apre il ballottaggio tra Pezzella e Dermaku per sostituire il portoghese.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Inter Parma, ecco che secondo le quote offerte dall’agenzia Snai non ci dovrebbe essere alcun dubbio sul successo nerazzurro. Il segno 1 infatti è proposto a 1,28, mentre poi si sale fino a quota 5,50 in caso di segno X per il pareggio e addirittura a 11,00 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria del Parma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA