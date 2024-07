DIRETTA INTER LUGANO/ Video streaming tv: un test ormai di grande tradizione (oggi 17 luglio 2024)

DIRETTA INTER LUGANO: I PRECEDENTI

Abbiamo già indicato il fatto che la diretta di Inter Lugano rappresenta ormai un appuntamento classico per la squadra nerazzurra: l’Inter infatti da qualche anno inaugura la sua estate giocando un’amichevole contro la squadra svizzera che rappresenta il Canton Ticino, non possiamo definirlo un derby ma certo c’è poca distanza tra le due città. Scopriamo allora che Inter Lugano ha avuto un suo primo episodio ben 11 anni fa: era il 2013 e si era giocato in quel caso all’inizio di settembre, era finita 2-2 con i gol nerazzurri di Diego Milito e Zdravko Kuzmanovic mentre nel 2016 a risolvere era stato un rigore di Gabigol, che poi non avrebbe mantenuto le premesse.

Ancora, nel 2018 l’Inter era riuscita finalmente a esprimere il superiore livello andando a vincere 3-0 con il primo sigillo di Lautaro Martinez, l’anno seguente un tiratissimo 2-1 con Stefano Sensi sugli scudi prima della goleada (5-0) del 2020. Negli ultimi anni l’Inter è tornata a pareggiare 2-2 contro il Lugano per poi batterlo ai rigori, quindi troviamo il 4-1 del 2022 e infine il 3-0 del 18 luglio 2023, una partita nella quale a chiudere i conti era stato il giovane Sebastiano Esposito che anche oggi fa parte della rosa dell’Inter, sperando finalmente che il suo futuro si possa definire concretamente. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI INTER LUGANO IN STREAMING VIDEO TV

Stando alle notizie che abbiamo in possesso, una diretta tv di Inter Lugano non dovrebbe essere disponibile: dunque non dovrebbe essere fruibile sui canali della nostra televisione questa prima amichevole estiva dei nerazzurri, il che significa che presumibilmente non sarà garantito nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili sul test potrete comunque consultare gli account ufficiali che la società nerazzurra mette a disposizione sui social network, in particolare consigliamo le pagine di Facebook e X, cioè il vecchio Twitter.

INTER LUGANO: IL PRIMO TEST PER I CAMPIONI!

La tradizionale diretta di Inter Lugano apre l’estate nerazzurra: mercoledì 17 luglio si gioca alle ore 18:30 e sarà un’amichevole che come detto fa da solito apripista all’inizio della nuova stagione. Il Lugano ha appena battuto il Parma e dunque può rappresentare un test importante per l’Inter: naturalmente ci sono grandi aspettative e riflettori puntati sulla squadra di Simone Inzaghi, che arriva dalla vittoria dello scudetto (dominato in lungo e in largo) e anche quest’anno proverà ad andare il più lontano possibile in Champions League.

La diretta di Inter Lugano sarà chiaramente un’amichevole non troppo probante o chissà quanto indicativa sul piano del risultato: alla rosa a disposizione di Inzaghi mancano ancora i nazionali che hanno giocato Europei e Copa America e dunque in campo questo pomeriggio ci saranno anche tanti giovani che testeranno la loro condizione, sperando magari di essere chiamati in prima squadra anche tra qualche settimana. Aspettiamo allora che si giochi, ma nel frattempo facciamo le nostre valutazioni sulle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LUGANO

Scopriamo allora a margine della diretta di Inter Lugano con chi Simone Inzaghi potrebbe iniziare la partita. In porta Josep Martinez, acquisto dal Genoa, aspettando Sommer; in difesa ci sarà sicuramente spazio per Bisseck che potrebbe fare reparto con Vanheusden, rientrato dal prestito e che potrebbe verosimilmente rimanere nella rosa, e Acerbi se le condizioni gli permetteranno di essere titolare sul terreno di gioco.

Sugli esterni non sono in tanti, anzi: mancano praticamente tutti, va anche registrato l’infortunio di Buchanan quindi possiamo pensare a Carlos Augusto a sinistra e e un giovane della Primavera sull’altro versante, in mezzo invece Agoumé e Mkhitaryan sono disponibile e con loro agirebbe un altro giovane selezionato dall’Under 19. Davanti, Taremi è la grande novità e potrebbe fare coppia con Eddie Salcedo, eventualmente anche con Martin Satriano con due giovani tornati dal prestito che proveranno a mettersi in mostra.











