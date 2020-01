Diretta Inter Pescara Primavera/ Streaming video tv: nerazzurri per il riscatto

Inter Pescara Primavera, diretta dall’arbitro Valerio Maranesi stamattina, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 11.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1. I nerazzurri arrivano all’appuntamento con Inter Pescara Primavera in un importante momento di verifica, costretti a giocarsi un match dopo il pareggio di Cagliari e il ko nel recupero di mercoledì contro la Sampdoria che è costato l’aggancio al terzo posto in classifica da parte della Juventus. Nelle ultime sei partite disputate tra campionato e Coppa Italia Primavera l’Inter è riuscita ad ottenere una sola vittoria contro l’Empoli e ora cercherà riscatto contro un Pescara che ha fatto segnare un cambio della guardia in panchina. Il duo composto da Antonio Di Battista coadiuvato da Andrea Sassarini ha preso infatti il posto di Nicola Legrottaglie, promosso in prima squadra dopo le dimissioni di Luciano Zauri. Nel match d’andata l’Inter si era ritrovata sotto di due gol in casa del Pescara, con i gol di Borrelli e di Pavone su rigore, ma sono stati i nerazzurri a vincere 2-3 alla fine con i gol di Oristanio, Schiro e un’autorete di Paolilli.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Pescara Primavera sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia, oppure in alternativa sul canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PESCARA PRIMAVERA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Inter Pescara Primavera, stamattina alle ore 11.00 per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1? Proviamo a rispondere ipotizzando che l’Inter allenata da Madonna sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Stankovic; Kinkoue, Cortinovis, Ntube; Moretti, Gianelli, Squizzato, Burgio, Dimarco; Oristanio, Mulattieri. Risponderà il Pescara guidato in panchina dal duo Di Battista-Sassarini con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Sorrentino; Martella, Cipolletti, Marafini, Quacquarelli; Mercado, Camilleri, Diambo; Pavone, Chiarella, Masella.



