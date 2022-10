DIRETTA INTER PRIMAVERA BARCELLONA/ Video streaming tv: ci sono 4 precedenti

DIRETTA INTER PRIMAVERA BARCELLONA: I TESTA A TESTA

La diretta di Inter Primavera Barcellona non è affatto una partita inedita: le due squadre si sono incrociate già 4 volte nella storia della Youth League, ovviamente come risultante dei sorteggi nei gironi di Champions League. Quattro partite negli ultimi quattro anni: il bilancio è in totale parità, perché nel 2018-2019 il Barcellona aveva vinto entrambe le partite mentre nella stagione seguente è stata l’Inter a imporsi due volte. Dunque possiamo notare che il successo casalingo dei giovani nerazzurri è quello del dicembre 2019: un gol per tempo e sempre nel finale di frazione, partita stappata da Gaetano Oristanio e poi chiusa nel recupero da Etienne Youte Kinkoue.

La vittoria che i blaugrana hanno centrato in trasferta risale invece al novembre di quattro anni fa, anche qui per il match di ritorno, e anche questa partita era terminata 2-0: ovviamente l’aveva vinta il Barcellona, che si era imposto al Breda di Sesto San Giovanni con le reti di Peque Polo e Nico Gonzalez, che poi ha avuto ampio spazio in prima squadra (oggi è in prestito). Dei ragazzi di Denis Silva faceva parte anche Ilaix Moriba, altro giovane che ha esordito con i grandi. Oggi dunque verrà spezzato l’equilibrio in questo testa a testa? (agg. di Claudio Franceschini)

INTER PRIMAVERA BARCELLONA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Primavera Barcellona è disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita valida per la terza giornata dei gironi di Youth League sarà dunque visibile in esclusiva agli abbonati, che potranno come sempre utilizzare l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per la diretta streaming video si Inter Primavera Barcellona, attivando questo servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e semplicemente inserendo i dati del proprio abbonamento.

INTER PRIMAVERA BARCELLONA: SFIDA AL VERTICE!

Inter Primavera Barcellona viene diretta dall’arbitro olandese Sander Van Der Eijk: siamo all’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, martedì 4 ottobre alle ore 16:00, e si gioca per la terza giornata nel gruppo C di Youth League 2022-2023. È la sfida al vertice, che potrebbe dirci molto circa la qualificazione al prossimo turno: entrambe le squadre infatti hanno 4 punti in classifica e precedono il Bayern di due lunghezze, i nerazzurri sono reduci dal 3-0 di Plzen con il quale hanno rimesso le cose a posto ma ora sono attesi da due partite contro i blaugrana che potrebbero appunto risultare decisive, nel bene e nel male.

È davvero curioso poi notare come l’Inter Primavera, ancora affidata a Cristian Chivu, stia facendo male in campionato: ha vinto lo scudetto nella passata stagione ma ha iniziato con il piede sbagliato la difesa del titolo, sabato il pareggio contro l’Atalanta ha allungato la striscia di partite nazionali senza successi. La Youth League dunque potrebbe essere uno sfogo, almeno per il momento e aspettando tempi migliori in campionato: adesso dunque aspettiamo che la diretta di Inter Primavera Barcellona prenda il via, nel frattempo facciamo la nostra solita valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PRIMAVERA BARCELLONA

Dovrebbero essere confermate le scelte di Chivu per la diretta Inter Primavera Barcellona: sarà un 4-3-3 con Calligaris in porta, Guetcio e Fontanarosa a protezione e due terzini che sarebbero Zanotti e Pelamatti, quest’ultimo con doppietta a Plzen. A centrocampo Bonavita fa il perno basso, con il supporto delle due mezzali Kamate e Silas Andersen; ovviamente Valentin Carboni dovrebbe essere in campo a fare l’esterno a destra, con lui Nikola Iliev che agirà partendo dalla sinistra e Francesco Pio Esposito che rimane favorito nel ruolo di centravanti, con Owusu alternativa per il tridente.

Il Barcellona di Oscar Lopez ha chiaramente modulo speculare: attenzione a Victor Barberá che ha segnato tre gol al Bayern, lui il centravanti di un tridente completato da Akthomach e Alarcon che faranno gli esterni (favoriti su Yamal e Xavi Moreno) mentre a centrocampo Casado sarà il playmaker con Txus Alba e Garrido che agiranno come mezzali, qui con Unai Hernandez possibile mossa diversa rispetto a tre settimane fa. Fort e Gerard Gonzalez giocheranno come terzini; Cantero e Casas dovrebbero invece formare la coppia centrale a protezione del portiere, che sarà Astralaga.











