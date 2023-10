DIRETTA/ Inter Primavera Benfica (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (3 ottobre 2023)

DIRETTA INTER PRIMAVERA BENFICA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta finalmente per farci compagnia la diretta di Inter Primavera Benfica. L’inizio di stagione per i giovani nerazzurri è stato ottimo, a differenza di quanto era accaduto lo scorso anno: la squadra allenata da Cristian Chivu è ancora imbattuta, in campionato ha raccolto solo vittorie in casa mentre in trasferta ha battuto il Frosinone dopo aver pareggiato a Cagliari. Abbiamo dunque 13 punti maturati in cinque partite: i gol all’attivo sono 11, quelli subiti soltanto 3 ma aggiungendo il 3-3 sul campo della Real Sociedad, nell’esordio in Youth League, arriviamo a 14 reti all’attivo e 6 al passivo.

Probabili formazioni Inter Benfica/ Quote, Lautaro torna titolare (Champions League, 3 ottobre 2023)

Siamo comunque ancora senza sconfitte per un’Inter Primavera che vuole realmente tornare a vivere i fasti del passato recente, nello specifico il grande ciclo che aveva aperto Stefano Vecchi con tante vittorie e trofei in ambito nazionale. Adesso noi possiamo metterci comodi e stare a vedere cosa succederà in campo in questo secondo match del gruppo D di Youth League, già importante per la qualificazione: ci siamo davvero, la diretta di Inter Primavera Benfica sta realmente per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Benfica Salisburgo (0-2) gol e highlights: disastro casalingo (20 settembre 2023)

DIRETTA INTER PRIMAVERA BENFICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Primavera Benfica sarà garantita sui canali della televisione satellitare, che anche per questa stagione trasmette le partite di Youth League delle squadre italiane: il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno, e va ricordato che in assenza di un televisore questa partita sarà disponibile anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile (naturalmente per gli abbonati) grazie all’applicazione Sky Go, installabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Benfica Salisburgo (risultato finale 0-2): ospiti impeccabili! (Champions, 20 settembre 2023)

INTER PRIMAVERA BENFICA: PRIMA VITTORIA?

Inter Primavera Benfica, che sarà diretta dall’arbitro gallese Robert Ian Jenkins, si gioca alle ore 12:00 di martedì 3 ottobre: siamo nella seconda giornata del gruppo D di Youth League 2023-2024. In questa competizione giovanile l’Inter va a caccia di un’altra qualificazione, sperando magari di prendersi direttamente gli ottavi di finale; intanto ha esordito con un pirotecnico pareggio sul campo della Real Sociedad, la partita è finita 3-3 e dunque Cristian Chivu va a caccia di quella che sarebbe la prima vittoria stagionale nel torneo.

Intanto però la situazione nel girone è di grande equilibrio, perché il Benfica all’esordio ha pareggiato in casa contro il Salisburgo; gruppo davvero tosto per i nerazzurri, che però sperano di fare bene nella diretta di Inter Primavera Benfica e sono galvanizzati dal grande 4-0 rifilato al Torino in campionato. Intanto proviamo a capire in che modo le due squadre potrebbero essere disposte tra poche ore sul terreno di gioco, prendendoci del tempo per andare a leggere insieme le probabili formazioni della partita di Youth League.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PRIMAVERA BENFICA

Chivu potrebbe riproporre, per la diretta Inter Primavera Benfica, il 4-3-3 che ha pareggiato due settimane fa nei Paesi Baschi: dunque ecco Calligaris in porta con Stante e Maye a fare i centrali di difesa, con Aidoo e Cocchi che agiranno come terzini. A centrocampo ci saranno sia Aleksandar Stankovic che Di Maggio, ma anche Berenbruch va verso la conferma; nel tridente offensivo Issiaka Kamate, Amadou Sarr e Quieto sono in netto vantaggio sulla concorrenza, che in particolar modo è rappresentata da Spinaccè e Vedovati.

Il Benfica di Pedro Valido adotta lo stesso modulo: davanti a Marcel Mendes avremo Wynder e Joao Fonseca come centrali, mentre Spencer e Parente saranno i laterali bassi. Poi la mediana, nella quale comanda capitan Prioste; lui il perno centrale, le due mezzali dovrebbero essere ancora una volta Rafael Luis e Joao Velos. Nel tridente, qualche possibilità per gli esterni Ivan Lima, Mustmaa e Rodrigo Rego ma i favoriti restano Meotti a destra e Hugo Félix a sinistra, con Joao Rego che sarà invece il centravanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA