DIRETTA/ Inter Torino Primavera (risultato 3-0) video streaming tv: dominio nerazzurro (29 settembre 2023)

DIRETTA INTER TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 3-0): INTERVALLO

Inter Torino Primavera 3-0, il risultato descrive una diretta a senso unico nel primo tempo di questa partita che vanta naturalmente una ottima tradizione, tanto che gli ultimi dieci precedenti ufficiali sono stati disputati tutti dal mese di dicembre 2018 in poi. I numeri sono leggermente favorevoli al Torino grazie a cinque vittorie per i granata a fronte di tre successi per l’Inter e due pareggi, ma dobbiamo anche sottolineare che le tre vittorie nerazzurre sono arrivate tutte nelle ultime quattro partite, quindi il trend sta nettamente cambiando nelle ultime due stagioni e oggi sembra giungere conferma.

Nerazzurri in vantaggio al 15’ minuto, quando Abati para un calcio di rigore di Spinaci, ma Di Maggio (che già aveva subito il fallo) insacca sulla ribattuta. L’Inter Primavera raddoppia al minuto 36 con il gol di Kamate, che batte Abati sfruttando un perfetto assist di Quieto, infine al 40’ ecco il tris, con la doppietta di Kamate che segna in tuffo di testa dopo una prima respinta di Abati. La ripresa potrà cambiare qualcosa nella diretta di Inter Torino Primavera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Torino Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Inter Torino Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

LA PRESENTAZIONE

Inter Torino Primavera in diretta venerdì 29 settembre 2023 alle ore 15.00 presso il Konami Training Center di Milano sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato Primavera 1. I granata sono diventati i “mister X” del campionato, quello in casa contro la Roma è stato il terzo pareggio consecutivo per i ragazzi allenati da Giuseppe Scurto, che restano comunque imbattuti avendo vinto all’esordio in casa del Genoa.

L’Inter è tornata alla vittoria in casa del Frosinone isolandosi al secondo posto in classifica, a -2 dal Milan capolista: i nerazzurri nei primi quattro match disputati in questo nuovo campionato Primavera hanno ottenuto 3 vittorie e un pareggio in casa del Cagliari, mentre nella UEFA Youth League hanno esordito con un pirotecnico 3-3 in casa della Real Sociedad. Il 19 febbraio scorso l’Inter ha vinto 2-0 l’ultimo match in casa nel campionato Primavera contro il Torino.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Torino Primavera, match che andrà in scena al Konami Training Center di Milano. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Calligaris; Cocchi, Mayé, Stante, Aidoo; Di Maggio, Stankovic, Akinsanmiro; Quieto, Sarr, Spinaccè. Risponderà il Torino allenato da Giuseppe Scurto con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Abati; Marchioro, Mendes, Rettore, Antolini; Dalla Vecchia, Mahari; Belinga, Acar, Ciammaglichella; Gabellini.

INTER TORINO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Torino Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.92, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











