Diretta Inter Real Madrid/ Streaming video tv: un super inizio! (Champions League)

DIRETTA INTER REAL MADRID: SUBITO UN GRANDE TEST IN CHAMPIONS LEAGUE!

Inter Real Madrid sarà diretta dall’arbitro tedesco Daniel Siebert: subito una grande sfida per la Champions League 2021-2022, la prima giornata del gruppo D prevede una classica che torna a un solo anno di distanza. Nel 2020 l’Inter perse entrambe le partite contro i blancos, e quelle sconfitte furono decisive per l’uscita dall’Europa a dicembre; oggi, con lo scudetto in tasca e Simone Inzaghi in panchina al posto di Antonio Conte, i nerazzurri ci riprovano trovando un’avversaria profondamente diversa, segnata da grandi addii e dal ritorno di Carlo Ancelotti, in una sorta di ricostruzione.

Naturalmente il Real Madrid resta una squadra che, non solo per blasone ma anche per rosa, corre sempre per vincere la Champions League; l’Inter proverà finalmente a superare il girone (che comprende anche Shakhtar e Sheriff) e poi valutare l’accoppiamento degli ottavi, ma con il tentativo di fare più strada possibile; intanto aspettiamo con grande trepidazione la diretta di Inter Real Madrid, facendo anche un’analisi più approfondita sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA INTER REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Real Madrid non sarà disponibile: questa partita di Champions League infatti è un’esclusiva di Amazon Prime, il broadcaster che trasmetterà alcune gare del torneo ai suoi clienti. Per seguire il match vi basterà di fatto avere un abbonamento ad Amazon Prime (inteso come il servizio online di spedizioni) che garantisce anche la diretta streaming video, per la quale dovrete utilizzare dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER REAL MADRID

Simone Inzaghi come sempre apre al 3-5-2 per Inter Real Madrid: Alessandro Bastoni è disponibile ma potrebbe andare in panchina, in quel caso pronto Dimarco per affiancare Skriniar e De Vrij a protezione di Handanovic. A destra il favorito sembra essere ancora Darmian (con Dumfries alternativa), a sinistra spazio a Perisic mentre nel settore centrale, dove Sensi si è infortunato ancora, avremo Brozovic con Barella e Calhanoglu sulle mezzali. Oppure, Vidal da interno e il turco in appoggio a Lautaro Martinez; Dzeko però dovrebbe essere titolare.

Ancelotti punta su un 4-4-2 “mascherato”: davanti spazio a Benzema con uno tra Eden Hazard e Asensio, Vinicius Junior però è più un esterno alto che un laterale di centrocampo e dunque sarebbe un 4-3-3 con Federico Valverde ad affiancare Modric e Casemiro. Rodrygo si gioca un posto nel reparto offensivo, la difesa è decisamente meno competitiva rispetto a un anno fa e il suo nuovo leader è Eder Militao, con lui al centro giocherà Nacho Fernandez (favorito su Vallejo, tornato dal prestito) e poi ecco Carvajal e Marcelo sugli esterni, in qualità di terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai propone le quote ufficiali per un pronostico su Inter Real Madrid: secondo questo bookmaker la partita di Champions League vede favoriti i nerazzurri, ma in maniera abbastanza risicata visto che il segno 1 per la vittoria interna vale 2,45 volte la puntata, mentre il segno 2 che regola il successo dei blancos vi farebbe guadagnare 2,75 volte quanto messo sul piatto. Infine, il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,55 volte la giocata.

