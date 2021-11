Diretta Inter Roma Primavera/ Streaming video tv: la capolista all’esame nerazzurro!

DIRETTA INTER ROMA PRIMAVERA: BIG MATCH!

Inter Roma Primavera sarà diretta dal signor Eugenio Scarpa, e si gioca alle ore 10:45 di domenica 7 novembre: grande matinée per la ottava giornata nel campionato Primavera 1 2021-2022. Si affrontano due big, che negli ultimi anni sono riuscite a segnare il passo nella categoria Under 19: in questo momento la Roma è anche prima in classifica, ancora imbattuta e reduce dallo splendido 3-0 sul campo dell’Atalanta, che ha confermato le ambizioni.

Fatica maggiormente l’Inter, che ha pareggiato a Cagliari nel turno precedente; i giovani nerazzurri però sono impegnati anche nella Youth League e si sono messi in un’ottima posizione per superare il turno, proseguendo così su entrambi i fronti. Non vediamo dunque l’ora che la diretta di Inter Roma Primavera prenda il via; prima di riferirci al campo facciamo una rapida analisi di quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA INTER ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Roma Primavera verrà trasmessa su Sportitalia, il canale che trovate anche sul digitale terrestre (numero 60) e che è dunque un appuntamento in chiaro per tutti, occupandosi ormai da qualche anno del campionato giovanile. Per tutti coloro che non potessero mettersi davanti a un televisore sarà comunque disponibile il servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA PRIMAVERA

Al Breda Cristian Chivu punterà sul 4-3-1-2 per Inter Roma Primavera: Nikola Iliev sarà il trequartista alle spalle dei due attaccanti con Abiuso (capocannoniere della squadra) che insidia Jurgens mentre Satriano va verso la conferma, a centrocampo con Nunziatini e Casadei potrebbe questa volta giocare Fabbian ma anche Sangalli rimane una valida alternativa, poi in difesa avremo Hoti e Fontanarosa a protezione del portiere Botis con Zanotti e Franco Carboni che agiranno sulle corsie laterali.

Alberto De Rossi potrebbe avere a disposizione Afena-Gyan, ormai stabilmente con la prima squadra: con lui in campo si passerebbe al 3-4-2-1 perché con il ghanese giocherebbe Voelkerling Persson, e ci sarebbe un solo trequartista (Cherubini, Volpato o Koffi). In mezzo potrebbero essere confermati Tahirovic e Faticanti, Missori e Rocchetti si alzeranno sulla linea di centrocampo giocando esterni; in difesa avremo Maissa Ndiaye, Keramitsis e Morichelli che proteggeranno il portiere Mastrantonio.



