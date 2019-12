Diretta Sassuolo Fiorentina Primavera/ Streaming video: scontro diretto per la top 10

Sassuolo Fiorentina primavera, diretta dall’arbitro Nicola Donda, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 17.00, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1. Gli emiliani hanno finora tenuto fede alla loro vocazione di squadra profondamente spettacolare: in 5 delle ultime 8 partite dei neroverdi si sono fatti registrare almeno 6 gol in tutto il match, e mai le reti a partita sono state meno di 3. Dopo 3 vittorie consecutive contro Pescara, Napoli e Sampdoria il Sassuolo nell’ultima partita disputata è stato però costretto a frenare sul campo della Roma, vincente con un rocambolesco 4-3 rimasto in bilico fino alla fine. In classifica il Sassuolo dopo aver stazionato all’ultimo posto si è tirato fuori dalla zona play out e ora chiederà strada a una Fiorentina finora in difficoltà, che divide a 10 punti la posizione di classifica proprio con i neroverdi e la Lazio. Viola reduci da 3 sconfitte consecutive in campionato, subite in fila contro Genoa, Empoli e Atalanta, e in generale la Fiorentina Primavera non vince dal 30 settembre scorso, nell’impegno interno contro la Roma.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Fiorentina primavera, match previsto sabato 7 dicembre 2019 alle ore 17.00, valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1, sarà trasmessa in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia, visibile da tutti gli appassionati. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming video via internet per tutti sul sito sportitalia.it, collegandosi tramite pc oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet o uno smartphone, con Sportitalia che detiene i diritti per la trasmissione per l’intera massima serie del campionato Primavera 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Sassuolo Fiorentina primavera oggi, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1. Il Sassuolo allenato da Turrini sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Turati; Saccani, Aurelio, Nagy, Bellucci, Midolo, Marginean, Artioli, Oddei, Ahmetaj, Pellegrini. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso: Vitale, Shiba, Leporati, Pinelli, D’Alessio, Bartoli, Simonetta, Mercati, Aucelli, Ripamonti, Manara. Risponderà la Fiorentina guidata in panchina da Emiliano Bigica con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Chiorra, Ponsi, Dalle Mura, Dutu, Bianco, Rasmussen, N. Pierozzi, Hanuljak, Duncan, Koffi, Lovisa. Questi i calciatori disponibili in panchina: Luci, Chiti, Gelli, Marino, Frison, E. Pierozzi, Kukovec, Milani, Fiorini, Spalluto.



