Diretta Inter Spezia/ Streaming video tv: Thiago Motta torna a San Siro (Serie A)

DIRETTA INTER SPEZIA: TURNO FACILE PER INZAGHI!

Inter Spezia sarà diretta dall’arbitro Davide Ghersini della Sezione AIA di Genova. La gara in programma allo stadio San Siro di Milano, mercoledì 1 dicembre alle ore 18:30, sarà valida per la 15^ giornata di andata del campionato di Serie A. L’Inter è in serie positiva da nove turni, dato che conferma l’ottimo stato di forma della squadra di Simone Inzaghi. Nell’ultima giornata ha battuto con un secco 0-2 il Venezia di Paolo Zanetti. I nerazzurri viaggiano spediti alla rincorsa di Milan e Napoli, con i rossoneri distanti solo un punto e i partenopei che hanno quattro lunghezze di vantaggio.

Probabili formazioni Inter Spezia/ Quote, il duello Calhanoglu vs Kovalenko

Lo Spezia è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima subita in casa contro il Bologna, con il risultato finale di 0-1 siglato da Arnautovic nella fase conclusiva del match. Per l’allenatore degli spezzini non sarà una partita come le altre, Thiago Motta tornerà nello stadio in cui ha giocato per tre stagioni, dove con la maglia dell’Inter, ha conquistato il Triplete nel 2010. I bianconeri sono a ridosso della zona retrocessione, e sono a caccia di punti per incrementare sul Genoa, distante solamente una lunghezza. Nell’ultimo precedente, lo Spezia fermò l’Inter di Antonio Conte sul pareggio, con Perisic che rispose al gol del momentaneo vantaggio di Farias.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPEZIA/ Diretta tv: Verde parte dalla panchina?

INTER SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Inter Spezia sarà una diretta streaming video, e verrà trasmessa dalla piattaforma DAZN. Come ben noto da quest’anno l’emittente digitale detiene i diritti esclusivi di 7 partite su 10 a giornata di Serie A, tra cui questa. Per poter accedere ai contenuti, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con la precedente.

DIRETTA/ Spezia Bologna (risultato finale 0-1): decide Arnautovic dal dischetto!

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER SPEZIA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Inter Spezia di Serie A. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi dovrà rinunciare all’infortunato Matteo Darmian, che si va ad aggiungere ai già assenti Ranocchia e De Vrij. In difesa dovrebbe esserci D’Ambrosio, sulla fascia è pronto Dumfries. Probabile turno di riposo per Barella e Dzeko, con Vecino e Correa che scalpitano per un posto da titolare. Ecco il probabile undici titolare dell’Inter, modulo 3-5-2: Handanovic; Skriniar, A. Bastoni, D’Ambrosio; Dumfries, Vecino, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.

Thiago Motta dovrebbe schierare il suo Spezia con lo schema 4-3-3. Non dovrebbero esserci novità rispetto alla formazione dello scorso turno, con Nzola a guidare l’attacco spezzino. Questa la probabile formazione titolare dello Spezia che dovrebbe scendere in campo per la sfida di San Siro: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kovalenko, S. Bastoni; Gyasi, Nzola, Antiste.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Inter Spezia di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria dell’Inter, abbinata al segno 1 è quotata 1.18. Poco probabile anche un pareggio, con il segno X proposto a 7.25. Sembra avere poche chances lo Spezia, la sua vittoria, associata al segno 2 è quotata 14.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA