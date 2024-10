DIRETTA INTER STELLA ROSSA PRIMAVERA: A CACCIA DEL BIS

Nerazzurri a caccia del bis nella diretta Inter Stella Rossa Primavera, siamo infatti giunti alla seconda giornata della Youth League 2024-2025 e la partita sarà in programma alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, martedì 1 ottobre 2024, naturalmente a Milano dal momento che si giocherà in casa di chi un paio di settimane fa ha ottenuto una meravigliosa vittoria sul campo dei pari età del Manchester City. Si arriva quindi alla diretta Inter Stella Rossa Primavera con il morale molto alto per i nerazzurri di Andrea Zanchetta, che oggi vogliono confermarsi.

Probabili formazioni Inter Stella Rossa/ Quote: Mkhitaryan o Zielinski? (Champions League 1 ottobre 2024)

Per la Stella Rossa Primavera invece il cammino è iniziato con una sconfitta casalinga contro il Benfica, quindi i serbi potrebbero avere la strada già in salita, sebbene il vivaio sia tradizionalmente un loro punto di forza. Per l’Inter comunque potrebbe essere una partita tutto sommato favorevole per proseguire in maniera positiva il doppio impegno con il campionato oltre alla Youth League: darà il verdetto sperato la diretta Inter Stella Rossa Primavera?

Diretta/ Stella Rossa Benfica (risultato finale 1-2): non basta Milson (CL, 19 settembre 2024)

INTER STELLA ROSSA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta tv Inter Stella Rossa Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che infatti detiene quest’anno i diritti televisivi della Youth League, ciò indica che per chi è dotato di un abbonamento ci sarà anche la possibilità della diretta streaming video per seguire Inter Stella Rossa Primavera anche tramite Sky Go oppure su NowTv.

PROBABILI FORMAZIONI INTER STELLA ROSSA PRIMAVERA

Adesso possiamo curiosare nelle probabili formazioni per la diretta Inter Stella Rossa Primavera, con focus sulle scelte di mister Andrea Zanchetta per quanto riguarda i giovani nerazzurri. Naturalmente come punto di riferimento possiamo indicare i protagonisti del trionfo di Manchester, cominciando da Zamarian in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da Della Mora, Re Cecconi, Alexiou e Cocchi da destra a sinistra.

Diretta/ Milano Stella Rossa (risultato finale 62-76): cala il sipario! (11 gennaio 2024)

Il modulo è il 4-3-3 e a centrocampo giocatore fondamentale è Berenbruch, autore di una doppietta in Inghilterra, affiancato da Zanchetta e Topalovic, mentre nel tridente d’attacco dell’Inter Primavera potrebbero trovare posto De Pieri e Mosconi come esterni ai lati del numero 9 Lavelli, pur ricordando che c’è anche Spinaccé come nome di spicco davanti.